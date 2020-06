Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A, B, 0: Blutgruppe könnte Covid-19-Erkrankung beeinflussen

Warum verläuft eine Covid-19-Erkrankung bei manchen Menschen mild, andere müssen ins Krankenhaus, wieder andere sogar auf die Intensivstation, um dort beatmet zu werden? Die Wissenschaft findet darauf immer mehr mögliche Antworten – nun vielleicht auch im Blut der Infizierten.

Eine Studie von Forscherinnen und Forschern aus Kiel und Oslo legt einen möglichen Zusammenhang zwischen der Blutgruppe und dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 nahe. Bei der Studie handelt es sich um eine Vorveröffentlichung, die noch nicht unabhängig begutachtet worden ist. Die Ergebnisse sind also noch vage. Die Forscher haben sie auf dem Preprint-Server „medRxiv“ veröffentlicht.

Blutgruppe 0 könnte ein geringeres Risiko bedeuten

Die Wissenschaftler untersuchten für ihre Studie Blutproben von 1610 Covid-19-Patienten aus sieben Krankenhäusern in fünf italienischen und spanischen Städten, die in den Epizentren der Pandemie lagen, und verglichen sie mit Daten einer Kontrollgruppe. Die Patienten hatten alle einen schweren Infektionsverlauf.

Die Forscher untersuchten das DNA-Material und fanden heraus, dass Menschen mit der Blutgruppe A und einem positiven Rhesusfaktor (A +) ein höheres Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben als Menschen anderer Blutgruppen. Eine gute Nachricht haben die Wissenschaftler für Menschen mit der Blutgruppe 0: Sie könnten ein geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben.

Lauterbach: „Immunantwort hängt von der Blutgruppe ab“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einem „sehr erstaunlichen Ergebnis“ und einer „robusten Studie“. Dass Menschen der Blutgruppe A ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Verlauf hätten wie Menschen der Blutgruppe 0, mache Sinn, schrieb Lauterbach, „da die Immunantwort von der Blutgruppe abhängt“. Auch interessant: Diese 13 Vitamine stärken das Immunsystem

Die Ergebnisse decken sich mit denen einer Studie aus China. Auch dort kamen Forscher zu einem ähnlichen Ergebnis: 0 könnte eine schützende Wirkung haben, A ein höheres Risiko mit sich bringen.

Welche Blutgruppe habe ich?

Die Blutgruppe A + kommt in Deutschland mit 37 Prozent am häufigsten vor, gefolgt von der Blutgruppe 0+ mit 35 Prozent. Mit ein und zwei Prozent sind die Blutgruppen AB negativ und B negativ am seltensten. Welche Blutgruppe durch die eigenen Adern fließt, lässt sich etwa beim Blutspenden erfahren. Auch der Hausarzt kann Auskunft geben – das kostet aber Geld.