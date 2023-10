Berlin. Menschen mit ADHS fällt es oft schwer, ihren Alltag zu organisieren. Das kann zu Streit mit dem Partner führen. Ein Experte gibt Tipps.

Sie können mitreißend sein, begeisterungsfähig und voller Ideen: Menschen mit ADHS stecken oft voller Lebensfreude, so Experten. In der Partnerschaft allerdings zeige sich dann auch die andere Seite des Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom – wie Stimmungsschwankungen oder der Hang zur Unzuverlässigkeit, der nicht selten zu Chaos führt. Beziehungsprobleme sind bei ADHS-lern deshalb keine Seltenheit, weiß Psychotherapeut und Leiter der EOS-Klinik-Ambulanzen Thomas Miebach. Er verrät im Interview, was betroffene Paare tun können, welche Rolle dabei „Gebrauchsanweisungen“ spielen und was passiert, wenn zusätzlich Kinder ins Spiel kommen.