Aldi, Lidl und Co. wollen bestimmte Produkte vergünstigen.

Preissenkungen Aldi, Lidl und Co.: Diese Produkte werden jetzt günstiger

Berlin Preise von Lebensmitteln stiegen 2022 stark an. Einige Supermärkte haben begonnen die Preise auf bestimmte Produkte wieder zu senken.

Im vergangenen Jahr sind die Preise für Lebensmittel inflationsbedingt stark angestiegen. Umso erfreulicher, dass einige Supermärkte die Preise auf bestimmte Lebensmittel nun wieder senken. Der Grund: Entspannungen auf dem Milchmarkt. Welche Produkte deutlich günstiger werden, lesen Sie hier.

Aldi, Lidl und Co.: Wo Produkte jetzt günstiger sind

Anfang dieses Jahres hat der Discounter Aldi Süd eine Preisoffensive gestartet und die Preise zunächst für Butter, Milch und Kaffee gesenkt. Wenige Wochen später wurden auch bestimmte Obst- sowie Gemüsesorten deutlich günstiger. Nun vergünstigt auch die Schwarz-Gruppe im Sortiment ihrer Handelstöchter Lidl und Kaufland bundesweit eine Reihe von Käseprodukten dauerthaft.

Lesen Sie auch: Aldi senkt Preise für mehrere Produkte: Das ist der Grund

Die Preissenkungen bei Lidl und Kaufland im Detail

Lidl gab am Montag (24. April) in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Preise von Käseprodukten ab sofort deutlich günstiger würden. Dabei handle es sich unter anderem um Artikel wie Edamer, Gouda und Tilsiter der Eigenmarke "Milbona". Hier sinke der Preis für eine 400 Gramm-Packung jeweils von 3,49 auf 2,99 Euro. Das bedeutet für Kunden ein Ersparnis von über 14 Prozent. Geriebene Käsesorten werden demnach in der 250 Gramm-Packung 15,3 Prozent billiger und kosten nur noch 2,19 statt zuvor 2,59 Euro.

Bei Kaufland sinken die Preise der Käseprodukte der Eigenmarke "K-Classics" ebenfalls seit dem 24. April. Details, wie stark die Vergünstigungen insgesamt ausfallen, hat Kaufland bislang noch nicht bekannt gegeben. Als einziges Beispiel nennt der Händler in einer Pressemitteilung Gouda in der 400-Gramm-Packung, der nun 2,99 Euro statt 3,49 Euro kostet.

Der Discounter Norma hatte bereits im März die Preise im Käse- und Öl-Sortiment vergünstigt. Bei den Produkten der Eigenmarken "Cremisèe" und "Leckerrom" werden nun weitere Vergünstigungen vorgenommen, die denen von Lidl und Kaufland gleichen sollen. (oli)