Berlin Statt mit der Stechuhr kann Arbeitszeit mittlerweile auch am Smartphone erfasst werden. Mit diesen Apps klappt es ganz unkompliziert.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Bundesarbeitsgericht eine Pflicht zur systematischen Erfassung der Arbeitszeit festgelegt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte daraufhin an, diese auch gesetzlich festzuhalten. Im April dieses Jahres legte das Ministerium dann einen ersten Entwurf für eine entsprechende Änderung des Arbeitszeitgesetzes vor. Bisher ist das Gesetz zwar noch nicht verabschiedet – viele Betriebe haben aber schon jetzt eine Arbeitszeiterfassung eingeführt.

In der Regel ist der Arbeitgeber dafür verantwortlich, eine Möglichkeit zur Arbeitszeiterfassung zur Verfügung zu stellen. Wer die gearbeiteten Stunden aber auch für sich selbst erfassen will, einen genaueren Überblick haben möchte oder selbstständig ist, kann auch auf Apps zur Arbeitszeiterfassung zurückgreifen. Dafür gibt es mittlerweile diverse Anbieter. Ein Überblick.

1. Stechuhr X (nur für IOS)

Wer sich vor allem aufs Wesentliche konzentrieren möchte, kann mit Stechuhr X schnell und einfach seine Arbeitszeit dokumentieren. Die App bietet vor allem eines: Zeiterfassung. Dafür trägt man zunächst die gewünschten Parameter für Pausen und Wochenstunden ein, die App berechnet dann die genaue Arbeitszeit nach dem Stechuhr-Prinzip. Der Nachteil: Die Anwendung ist nur für Apple-Geräte verfügbar.

2. Stempeluhr 2.1 (nur Android)

Das Android-Äquivalent zur Stechuhr X. Die Anwendung bietet eine einfache Nutzungsoberfläche mit den wichtigsten Funktionen und einer unkomplizierten Bedienung.

3. WorkingHours

Anders als bei Stechuhr X, trägt man in der App WorkingHours nicht einfach Anfang und Ende der Arbeitzeit ein, sondern kann diese minutengenau mit einem Timer messen. Die Erfassung startet mit nur einem Klick, anschließend läuft der Timer – bis man ihn etwa in der Mittagspause unterbricht. Das Praktische: Die App kann zwischen verschiedenen Tätigkeiten unterscheiden. Wer also einen genauen Überblick darüber haben möchte, wie viel Zeit eine bestimmte Aufgabe in Anspruch genommen hat, kann auch das exakt aufzeichnen.

4. Toggl Track

Eine weitere App, mit der die Arbeitszeit für einzelne Tätigkeiten genau festgehalten werden kann, ist Toggl Track. Die erfassten Stunden landen außerdem in übersichtlichen Grafiken – und ermöglichen so einen guten Überblick. Die App funktioniert nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch am Computer.

5. atWork Zeiterfassung

Mit der App atWork können Nutzerinnen und Nutzer nicht nur die gearbeiteten Stunden erfassen, sondern auch ausrechnen, wieviel sie durch ihre Arbeit verdient haben. Diese Funktion ist insbesondere für Selbstständige praktisch, für jede Tätigkeit kann ein individueller Stundensatz angegeben werden. Ansonsten funktioniert die App nach dem Stechuhr-Prinzip, bei dem Anfang und Ende der Arbeitszeit angegeben werden und die Anwendung die Stunden berechnet. (csr)

