Begriffe der Digitalisierung: API

Begriffe der Digitalisierung: Was sind API und warum sind sie wichtig?

Haben Sie sich je gefragt, wie Ihre Lieblings-Apps nahtlos miteinander kommunizieren können? Oder wie es möglich ist, dass Sie sich mit Ihrem Google-Konto bei verschiedenen Websites anmelden können? Die Antwort liegt in den Application Programming Interfaces, kurz API.

API sind eine Sammlung von Regeln und Protokollen zur Integration und Entwicklung von Softwareanwendungen – also eine Programmierschnittstelle, durch die unabhängige Anwendungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Stellen Sie sich eine API wie eine Art Dolmetscher vor, der sicherstellt, dass verschiedene Anwendungen die gleiche Sprache sprechen können, um Informationen auszutauschen und Aufgaben auszuführen. Der Datenaustausch wird so um ein Vielfaches vereinfacht und beschleunigt.

Auch bei der Verwendung der Wetter-App auf dem Smartphone kommen sie zum Einsatz. Die App bezieht ihre Wetterdaten nicht aus einer magischen Quelle, sondern sie greift auf eine Wetter-API zurück. Wenn Sie die App öffnen und nach dem aktuellen Wetter in Erfurt suchen, sendet die App eine Anfrage an die Wetter-API. Diese verarbeitet die Anfrage und sendet die entsprechenden Wetterdaten zurück an die App, die dann auf dem Smartphone angezeigt werden.

Ihre Wichtigkeit wird schnell deutlich. Durch die Interoperabilität wird die Entstehung von Anwendungen beschleunigt, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden können. Dazu wird die Effizienz gesteigert, durch die entstehende Automatisierung von Prozessen. Sie sind außerdem entscheidend für das Wachstum von Unternehmen, da Dienste und Produkte so skalierbarer gemacht werden.

Beispiele für API in Aktion gibt es viele. Sie werden viel in den sozialen Medien eingesetzt, wodurch ermöglicht wird, dass man sich auf den verschiedenen Websites anmelden und nahtlos Inhalte teilen kann. Im E-Commerce nutzen Einzelhändler sie, um Versandinformationen abzurufen, Zahlungen zu verarbeiten und Lagerbestände zu überwachen – auch die Bezahlung mit Paypal greift auf eine API zurück. Buchungsseiten für Reisen beziehen Daten von verschiedenen API, um die aktuellen Verfügbarkeiten und Preise anzuzeigen.

Die Bedeutung von API wird in der Zukunft auch noch weiter zunehmen. Mit dem Aufkommen von Technologien, wie dem Internet der Dinge und KI, werden API eine Schlüsselrolle bei der Verbindung von Geräten und Anwendungen spielen. Auch wenn die meisten Menschen nie direkt mit ihnen interagieren, sind sie dennoch ein integraler Bestandteil unseres digitalen Lebens.