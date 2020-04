Trotz der Einschränkungen in Coronazeiten verzichtet der Friseur Driton Kameri nicht auf sein Handwerk: Haare schneidet er seinen Kunden jetzt mit Handschuhen und Maske in deren Garten - und sprüht sie vorher komplett mit Alkohol ein, um sie zu desinfizieren.

Berlin. Ende März wurden die Friseure wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am 4. Mai sollen sie wieder öffnen – doch manches wird anders.

Am 4. Mai dürfen Friseure und Friseurinnen ihr Geschäft wiederaufnehmen – allerdings unter Auflagen

Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, hält Schutzmasken im Salon für ein gutes Mittel

„Das Friseurhandwerk ist besonders gut auf eine solche Situation vorbereitet, weil wir ein Gesundheitshandwerk sind“, so Müller

Deutsche Friseursalons sollen schon bald wieder ihre Türen öffnen. Das entschieden am Mittwoch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs und -chefinnen. In einer Telefonschaltkonferenz hatten sie über eine Lockerung der Corona-Maßnahmen beraten. Entscheidung unter anderem: Am 4. Mai dürfen Friseure und Friseurinnen ihr Geschäft wiederaufnehmen – allerdings unter Auflagen.

In dem Beschluss heißt es, man wolle „in kleinen Schritten daran arbeiten, das öffentliche Leben wieder zu beginnen“. Von den Dienstleistungsbetrieben, bei denen eine körperliche Nähe unvermeidbar ist, dürfen Anfang Mai zunächst die Friseurbetriebe öffnen, so das Papier.

Dafür werde es „Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen“ geben. Auch eine Schutzausrüstung ist laut Beschluss vorgesehen. So stellt sich der Bund unseren künftigen Corona-Alltag vor.

Wie werden Friseurbesuche im nächsten Monat ablaufen? Konkrete Vorgaben für die Umsetzung habe die Regierung so kurz nach der Entscheidung noch nicht mitgeteilt, sagt am Donnerstagvormittag Jörg Müller, der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, unserer Redaktion. Der Verband habe aber bereits eigene Vorschläge entwickelt.

Friseure in der Corona-Krise: Gut auf verstärkte Hygienemaßnahmen vorbereitet

„Das Friseurhandwerk ist besonders gut auf eine solche Situation vorbereitet, weil wir ein Gesundheitshandwerk sind“, so Müller. „Hygienevorschriften gibt es für unser Handwerk auch ganz ohne Pandemie und Corona-Krise.“ Falls Sie Ihre Haare noch vor der Wiedereröffnung der Friseure zu Hause schneiden wollen – Diese Tipps helfen dabei.

Bereits in der letzten Woche vor der Schließung ab dem 23. März habe es in Friseursalons verstärkte Hygienemaßnahmen gegeben, erklärt Müller: Die Mitarbeiter hätten beispielsweise Plätze freigelassen und für zusätzliche Lüftung gesorgt. Nun werde es wahrscheinlich auch eine Maskenpflicht für Friseure und eine Maskenempfehlung für Kunden geben.

Friseure in der Corona-Krise: Maskenempfehlung wahrscheinlich

„Ich denke, dass wir die Maskenempfehlung im Salon so ausgestalten, dass jeder Kunde mit einer Maske reinkommen kann oder eine Maske bekommt“, sagt Müller. Zudem werde auch das Desinfizieren von Werkzeugen eine Rolle spielen. Die überraschendste Veränderung dürfte aber den Haarschnitt betreffen: So erwartet der Verband, dass Haare nicht mehr trocken, sondern erst nach der Wäsche geschnitten werden dürfen.

Mehrere Positionspapiere seien in Abstimmung mit der Berufsgenossenschaft, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und den Landesverbänden entwickelt worden, erklärt Jörg Müller. Diese habe der Verband an die Landesbehörden und das Robert Koch-Institut zur Einschätzung geschickt. Welche Geschäfte in der Corona-Krise wiedereröffnen.

In Nordrhein-Westfalen hatte zudem die Düsseldorfer Handwerkskammer gefordert, dass Friseure und Kosmetiker Listen mit Kundendaten führen, um im Falle einer Infektion die Gesundheitsämter zu unterstützen.

Friseure in der Corona-Krise: Viele Betriebe kurz vor Insolvenz

Trotz der erweiterten Sicherheitsvorkehrungen wird die Wiedereröffnung für Friseure und Friseurinnen vor allem eine Erleichterung sein. Der Umsatz in der Schließung sei komplett weggebrochen, sagt Müller. Laut Angaben des Verbands beträgt der Jahresumsatz der Branche normalerweise bei über 7 Milliarden Euro. Man habe Verständnis für die Entscheidung und sei dankbar über die Soforthilfen der Regierung, erklärt Müller. Aber: „Ein, zwei Wochen weiter, dann wären sicherlich mehr Betriebe unmittelbar von der Insolvenz betroffen.“

Konkrete Informationen über Insolvenzen unter den über 70.000 betroffenen Friseur-Unternehmen habe der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks nicht. Vor allem größere Geschäfte in Einkaufspassagen und Hauptgeschäftslagen stünden allerdings wegen der hohen Mieten vor dem Aus.

Zuvor hatte es Berichte über Friseure und Friseurinnen gegeben, die unerlaubterweise Hausbesuche angeboten haben sollen. Mit der Wiedereröffnung der Friseurbetriebe dürfte sich das erledigt haben. Ebenso wie die Versuche von Kunden und Kundinnen, sich die Haare zu Hause einfach selbst zu schneiden.

