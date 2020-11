Der letzte Wille: Telefonforum zum Thema Erben und Vererben

Erfurt. Rund ums Erben und Vererben gibt es immer häufiger Streit - auch in sonst harmonischen Familien. Am Donnerstag beantworten Experten im Telefonforum Fragen zum Thema Testament.

Wer etwas zu vererben hat, möchte seinen Besitz in die richtigen Hände legen. Schätzungen zufolge wird in den nächsten zehn Jahren Vermögen im Wert von zwei Billionen Euro vererbt. Doch rund um das Erben und Vererben gibt es immer häufiger Streit. Je wertvoller der Nachlass ist, umso eher lösen selbst geringfügige Fehler in Testamenten auch in harmonischen Familien oft langwierige Prozesse um das Erbe aus.

Wie aber ist gesichert, dass alles nach dem gewünschten Willen geschieht? Wer bekommt was, wie kann man ungeliebte Erbansprüche verhindern? Was regelt die gesetzliche Erbfolge? Wie kann ein Testament erstellt werden? Wie verhält es sich jetzt und künftig mit Pflichtteil und Erbschaftssteuer? Wer langwierige Streitereien in der Familie vermeiden will, sollte deshalb dafür sorgen, dass sein letzter Wille eindeutig geregelt ist. Auch junge Leute sollten sich rechtzeitig um die Nachlass-Regelung kümmern.

Fragen rund ums Thema Erben und Vererben beantworten die Notare Oliver Klüglein aus Apolda, Martin Seikel aus Eisenberg sowie Christian Grüner aus Erfurt, Geschäftsführer der Notarkammer Thüringen, bei unserem Telefonforum am Donnerstag, 5. November, von 10 bis 12 Uhr unter folgender Nummer 0361/2275678.

