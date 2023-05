Feine Spargelsuppe aus Spargelschalen

Köln (dpa/tmn) Food-Bloggerin Julia Uehren lässt in der Küche möglichst nichts umkommen. Während für andere Schalen vom Spargel einfach Abfall sind, kocht sie daraus mit einem Trick ein delikates Schaum-Süppchen.

Auf dem Markt und in den Supermärkten strahlt uns jetzt allerorts Spargel aus Deutschland an. Und es gibt so viele tolle Rezeptideen, wie man diesen edlen Frühlingsboten zubereiten kann! Allen gemeinsam ist, dass meist reichlich Spargelschalen anfallen.

Ganz im Sinne der Zero Waste Küche - also dem Wunsch, in der Küche möglichst wenig von Lebensmitteln achtlos zu verschwenden - kann man aus den Spargelschalen ganz wunderbar eine köstliche Spargelsuppe zubereiten. Dafür kocht man die Reste, die sonst im Müll landen, in einem Sud aus Wasser, Zucker, Salz und Butter aus.

Die Schalen geben überraschend viel Aroma an den Sud ab! Ein bisschen Schlagsahne dazu, aufschäumen, mit einem Spritzer Zitrone und einem Hauch Muskatnuss würzen und fertig ist ein feines Spargelsüppchen für wenig Geld. Wenn man günstig etwas Spargelbruch ergattert, kann man den Spargelgeschmack noch mal intensivieren, indem man ihn als Einlage verwendet.

Zutaten für 2 Portionen:

Spargelschalen von 1 kg weißem Spargel 500 ml Wasser 1 EL Butter 1 TL Zucker 1/2 TL Salz 1 EL Mehl 100 g Schlagsahne 1 Msp. Muskatnuss (gerieben) 1/4 Zitrone 10 Schnittlauch-Halme

Zubereitung:

1. Den Spargel für ein anderes Gericht gründlich waschen und schälen, die Enden knapp abschneiden.

2. In einem Topf 500 ml Wasser aufkochen. 1 EL Butter, 1 TL Zucker und ca. 1/2 TL Salz sowie die Spargelschalen und -enden dazugeben. Hitze reduzieren und ca. 30 Minuten bei kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel köcheln lassen.

3. Den Sud durch ein feines Sieb in einen zweiten Topf gießen und die Spargelschalen möglichst gut ausdrücken. Ca. 1/2 bis 1 EL Mehl mit einem Schluck Wasser vermengen und mit einem Schneebesen einrühren. Kurz aufkochen lassen bis die Suppe etwas andickt.

4. Die Hitze wieder reduzieren, Schlagsahne dazugeben und die Suppe mit einem Pürierstab aufschäumen. Spargelsuppe mit einem Spritzer Zitronensaft und wenig frisch geriebener Muskatnuss würzen. Gegebenenfalls nochmal mit etwas Zucker, Salz und Butter abschmecken.

5. Den Schnittlauch waschen, trockenschütteln, in feine Röllchen schneiden und die Spargelsuppe damit garnieren.

Mehr Rezepte auch unter https://loeffelgenuss.de.