Berlin. Christel hat die Enkel betreut, während ihre Schwiegertochter fremdging. Wie soll sie sich jetzt verhalten? Eine Expertin gibt Tipps.

Affären verletzen oft nicht nur die betrogenen Partner – häufig ist auch die Familie indirekt involviert. Wie fühlt es sich an, wenn man Abende mit Babysitten verbracht hat, während sich die betrügende Schwiegertochter mit ihrer Affäre im Hotel vergnügt hat? Wie schaut man rückblickend auf angebliche Urlaube „mit der besten Freundin“, während der man die Enkelkinder betreut hat? Eine Betroffene erzählt, eine Familientherapeutin gibt ihre Einschätzung.

„Ich liebe meine Enkelkinder, Thea und Silvie sind das Allergrößte für mich! Trotzdem will ich ihr ja nicht damit helfen, wenn die Mädels bei mir sind.“ Christel Niedermaier, die eigentlich anders heißt, hat nervöse Flecken im Gesicht, während sie von ihrem letzten Urlaub erzählt. Sie war mit den beiden Mädchen zusammen auf Kreta, als sie den Anruf ihres Sohnes bekam. Manuel, wurde von seiner Frau, Christels Schwiegertochter, betrogen.

Fremdgehen: Affären können sich auf die ganze Familie auswirken

Ein Seitensprung in der Beziehung ist nicht selten. Rund ein Drittel der befragten Frauen sowie rund ein Viertel der befragten Männer in Deutschland waren laut einer Studie der Online-Vermittlungsplattform Elitepartner in einer Beziehung schon untreu.