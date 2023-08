Berlin Wer viel Kaffee trinkt, riskiert mit steigendem Alter eine schwere Erkrankung. Forscher halten ein bestimmte Menge aber für vertretbar.

In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Kaffee mehr als nur ein Getränk – er ist der sanfte Wecker für die Seele, der den Morgennebel vertreibt und die Menschen mit einem Koffeinkick begrüßt. Wenn die Uhr morgens noch Schlafenszeit anzeigt, gibt es nichts Besseres, als von einer aromatischen Tasse Kaffee aus dem Bett gezogen zu werden. Allerdings hat der Wachmacher einige Schattenseiten, die die Koffeinliebhaber zu Gunsten ihrer Gesundheit ernst nehmen sollten.

Kaffee: Ob in der Lieblingstasse oder To-Go – die Deutschen lieben ihn

Kaffee hat sich in Deutschland einen festen Platz im Herzen erobert. Er ist der ultimative Begleiter bei wichtigen Gesprächen, Meetings und Diskussionen. Die deutsche Kaffeekultur ist so ausgeprägt, dass es praktisch unmöglich ist, eine Straße zu finden, die nicht mindestens ein Café oder einen Kaffeestand aufweist. Hier geht es nicht nur darum, die Koffeinsucht zu befriedigen, sondern vor allem um den Genuss. Beim Kaffeetrinken nehmen sich die Menschen Zeit und lassen die Gedanken schweifen.

Kurzum: Wir lieben Kaffee! Und zwar so sehr, dass 2022 pro Kopf pro Tag knapp vier Tassen konsumiert werden. Das sind fünf Prozent mehr als im Jahr 2021 und fast zehn Prozent mehr als im Vorpandemiejahr 2019. Diese Ergebnisse veröffentlichte der Deutsche Kaffeeverband in einer repräsentativen Studie 2022. Zu dieser Entwicklung trägt laut dem Verband der "sprunghafte Konsum außerhalb der eigenen vier Wände bei: In den Monaten April bis Juni 2022 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee in Gastronomie-Locations 56 Prozent über dem Konsum in 2021 und 21 Prozent über dem Level vor Corona im Jahr 2019", heißt es im Bericht. Kaffeetrinken ist ein richtiges soziales Event.

Übermäßiger Kaffeekonsum: Koffein schadet Körper und Geist

"Der typische tägliche Kaffeekonsum liegt zwischen einer und zwei Standardtassen Kaffee. Natürlich können die Maßeinheiten variieren, aber ein paar Tassen Kaffee pro Tag sind im Allgemeinen in Ordnung", sagt die Forscherin und Direktorin des "Australian Centre for Precision Health", Professorin Elina Hyppönen. Doch sobald der Konsum darüber hinausgeht, sollten Koffeinliebhaber ihrer Gesundheit zuliebe aufpassen.

Folgende Symptome und Krankheiten entstehen durch den übermäßigen Kaffeekonsum:

Symptome Erklärung Schlafstörungen Koffein ist ein Stimulans, das die Wachsamkeit fördert und das zentrale Nervensystem beeinflusst. Hoher Kaffeekonsum, insbesondere am Nachmittag oder Abend, kann die Fähigkeit des Körpers, einzuschlafen und erholsamen Schlaf zu finden, beeinträchtigen. Herz-Kreislauf-Probleme Übermäßig viel Koffein kann den Blutdruck erhöhen und zu Herzrasen oder unregelmäßigem Herzschlag führen. Dies kann insbesondere für Menschen mit bereits bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen problematisch sein. Magen-Darm-Beschwerden Koffein kann die Magensäureproduktion erhöhen und zu Sodbrennen, Magenverstimmungen und Reizdarmsyndrom führen. Menschen mit empfindlichem Magen-Darm-Trakt sind besonders anfällig für diese Effekte. Angst und Nervosität Hoher Koffeinkonsum kann Angstgefühle und Nervosität verstärken, da Koffein die Freisetzung von Stresshormonen im Körper beeinflusst. Abhängigkeit und Entzug Regelmäßiger übermäßiger Kaffeekonsum kann zu einer körperlichen Abhängigkeit von Koffein führen. Plötzliches Absetzen kann Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Reizbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten verursachen. Osteoporose Ein übermäßiger Kaffeekonsum kann die Kalziumaufnahme im Körper beeinträchtigen, was langfristig das Risiko für Osteoporose (Knochenschwund) erhöhen kann. Zahnprobleme Kaffee kann die Zähne verfärben und zu Zahnverfall beitragen, insbesondere wenn er mit Zucker oder süßen Zusätzen konsumiert wird.

Natürlich variiert die individuelle Empfindlichkeit gegenüber Koffein und nicht jeder Mensch spürt die gleichen Auswirkungen. Doch den gesundheitlichen Risiken ist jeder Koffeinjunkie ausgesetzt. Neben körperlichen Folgen zeigen sich auch geistige Auswirkungen in Form von Angst und Nervosität, doch dabei bleibt es nicht. Der Konsum von zahlreichen Tassen Kaffee am Tag schadet auch der Hirngesundheit.

Studie zum Koffeinkonsum: Zu viel Kaffee lässt das Gehirn schrumpfen

2021 wurde eine Studie des "Australian Centre for Precision Health" unter der Leitung von Forscherin und Doktorandin Kitty Pham durchgeführt, die die Auswirkungen von Koffein auf das Gehirn untersucht hat. Sie fand heraus, dass sich bei Menschen, die mehr als sechs Tassen Kaffee am Tag konsumieren,

das Hirnvolumen verringert,

das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 53 Prozent erhöht ist und

das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, steigt.

In Australien ist Demenz die zweithäufigste Todesursache, heißt es in dem Bericht. Statistisch gesehen wird einer von vier Erwachsenen über 25 Jahre im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall erleiden. Neben der Anzahl der konsumierten Kaffeetassen spielen hierbei auch andere Faktoren eine Rolle, aber es geht laut Hyppönen darum, "ein Gleichgewicht zwischen dem zu finden, was man trinkt und was gut für die Gesundheit ist."

Formen von Demenzerkrankungen

Alzheimer-Krankheit Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form von Demenz und betrifft vor allem ältere Menschen. Sie tritt allmählich auf und beeinträchtigt Gedächtnis, Denken und Verhalten. Vaskuläre Demenz Die vaskuläre Demenz entsteht durch eine Schädigung der Blutgefäße im Gehirn, beispielsweise durch Schlaganfälle oder Durchblutungsstörungen. Die Symptome können je nach betroffenem Bereich des Gehirns variieren. Lewy-Körper-Demenz Bei der Lewy-Körper-Demenz sammeln sich sogenannte Lewy-Körper im Gehirn an, die zu Störungen in der Informationsverarbeitung führen. Die Symptome ähneln oft denen der Parkinson-Krankheit. Frontotemporale Demenz Die frontotemporale Demenz betrifft vor allem die Bereiche des Gehirns, die für Verhalten, Persönlichkeit und Sprache zuständig sind. Die Symptome können je nach betroffenem Bereich sehr unterschiedlich sein. Gemischte Demenz Bei der gemischten Demenz treten mehrere Formen von Demenz gleichzeitig auf, beispielsweise Alzheimer-Krankheit und vaskuläre Demenz.

Wenn Sie feststellen, "dass Ihr Kaffeekonsum auf mehr als sechs Tassen pro Tag ansteigt, ist es an der Zeit, dass Sie Ihr nächstes Getränk überdenken", warnt Hyppönen. Die genauen Mechanismen, wie Koffein dem Gehirn schadet, sind zwar noch unbekannt, "aber eine einfache Maßnahme, die wir ergreifen können, ist, für ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu sorgen und daran zu denken, neben der Tasse Kaffee auch etwas Wasser zu trinken", rät die Forscherin.