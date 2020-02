View this post on Instagram

Mein großes Baby ! ❤️ . Du bist ein besonderes Wunder! Denn ich dachte, dass ich vermutlich nie wieder schwanger werden und ein Baby bekommen darf/kann. . "Ihre Eileiter sind beide vollständig dicht/verklebt, es tut mir sehr leid, Frau G..." sagten die Ärzte, es waren 4 um genau zu sein. Denn ich konnte nicht glauben, dass es so ist. . Ich habe so sehr geweint. . Und jetzt ?! Jetzt halte ich dich jede freie Minute in den Armen, ich stille dich, ich trage dich ganz eng an mich gebunden, ich atme deinen Duft ein und bin so dankbar ! Dankbar, dass du bei mir/uns bist ! Du bist perfekt ! Von der ersten Sekunde an! Genauso wie deine großen Schwestern ❤️