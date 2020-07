Madrid. In Spanien steigen die Corona-Fallzahlen in vielen Regionen. Nach Katalonien führt Mallorca eine sehr besonders Maskenpflicht ein.

Mallorca verschärft Maskenpflicht – wo die neue Regel gilt

Die beliebte Urlaubsinsel Mallorca führt eine äußerst strenge Maskenpflicht ein

Die Maskenpflicht auf Mallorca soll am 13. Juli in Kraft treten

Die Maskenpflicht soll für alle Menschen an allen öffentlichen Orten gelten

Einige Ausnahmen gibt es allerdings

„Oben ohne“ ist rund um Palma künftig verboten. Vermutlich ab 13. Juli gilt auf Mallorca und auf den benachbarten balearischen Inseln Ibiza, Menorca und Formentera die totale Maskenpflicht. Sobald die Urlauber ihr Hotelzimmer oder Ferienapartment verlassen, müssen sie künftig fast immer und überall in der Öffentlichkeit den Atemschutz tragen. Es gibt nur wenige Ausnahmen.

Bisher musste die Maske auf Mallorca nur in Geschäften, Museen und im Nahverkehr vor Mund und Nase sitzen. Und im Freien nur dann, wenn kein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten werden konnte. Nun soll die Pflicht grundsätzlich immer gelten, unabhängig davon, ob sich viele, wenige oder gar keine Mitmenschen in der Umgebung aufhalten. Also zum Beispiel auch bei einsamen Spaziergängen. Bei Nichtbeachtung droht Sündern bis zu 100 Euro Strafe.

Mallorca: Maskenpflicht gilt nicht am Strand

Nur am Strand und am Hotelpool darf die Maske abgenommen werden, verkündete am Donnerstag die Inselregierung. Immerhin müssen Feriengäste somit keine Sorge haben, dass der Atemschutz beim Sonnenbad einen großen weißen Streifen im Gesicht hinterlässt. Und auch am Tisch, beim Essen und Trinken in Restaurants und Bars, darf natürlich auf den Hygieneartikel verzichtet werden.

„Wir wollen weiterhin ein sicheres Ferienziel sein“, sagte Patricia Gómez, Gesundheitsministerin der Inselregierung. Angesichts der steigenden Zahl der Touristen, die wieder auf die Insel kommen, müsse man die Schutzmaßnahmen ausweiten. Zumal Studien zeigten, dass immer mehr mit dem Virus Infizierte keine Krankheitssymptome hätten und somit per Fiebermessung auf dem Flughafen und in den Hotels nicht identifiziert werden könnten.

Mallorca verzeichnet immer mehr Urlauber seit Corona-Neustart

Die Zahl der Passagierjets, die auf Palmas Flughafen landen, wird seit dem Neustart des Tourismus am 15. Juni mit jedem Tag größer. Allein in Juli erwarten die Fremdenverkehrsbehörden schon zwei Millionen Passagiere, die auf dem Flughafen ankommen und abfliegen. Damit wäre der Airport bereits bei annähernd 50 Prozent des sommerlichen Passagieraufkommens im Juli 2019.

Mit der bisherigen Ferienruhe im Paradies, das in den letzten Monaten einer Geisterinsel glich, scheint es somit bald vorbei zu sein. Zwar wurde in den letzten Wochen noch kein Infektionsfall unter Urlaubern bekannt. Nur unter Einheimischen gab es eine geringe Zahl von Neuinfektionen. Doch die Sorge wächst, dass mit der Rückkehr des Massentourismus auch das Virusrisiko steigt.

Die Polizei musste schon mehrfach einschreiten: Einige Strände mussten wegen Überfüllung gesperrt werden. Auch bei etlichen privaten Partys und öffentlichen Trinkgelagen verhängten die Beamten Strafen, weil sich zu viele Menschen ohne Masken auf engem Raum drängelten. Sommerhitze und Urlaubslaune provozieren offenbar einen zunehmend laxen Umgang mit den Corona-Hygieneregeln.

Katalonien stellte 210.000 Einwohner unter Quarantäne

Wohin zu viel sommerliche Entspannung führt, ist in zwei anderen spanischen Urlaubsregionen zu beobachten: In Katalonien wurde ein Gebiet rund um die Großstadt Lleida mit 210.000 Einwohnern unter Quarantäne gestellt, nachdem dort die Zahl der Infektionen in die Höhe schnellte. Nachdem sich das Virus immer weiter ausbreitete, gilt nun in ganz Katalonien, mitsamt der touristischen Hochburgen Costa Brava, Costa Dorada und Barcelona, wieder die totale Maskenpflicht.

Der zweite neue spanische Brennpunkt liegt an der galicischen Atlantikküste, im Landkreis A Mariña, der ebenfalls nach einem massiven Corona-Rückfall unter Quarantäne steht. Von diesem Corona-Sperrgebiet, in dem 70.000 Menschen leben, sind einige der schönsten Strände Spaniens betroffen – darunter die berühmte bizarre Felsenbucht mit dem Namen „Der Strand der Kathedralen“.

