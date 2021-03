Die Bundesregierung will sich derzeit nicht festlegen, inwieweit in der Osterzeit Reisen im In- und Ausland möglich sein werden.

In drei Wochen ist Karfreitag, bereits Ende des Monats beginnen in den meisten Bundesländern die Osterferien - Ostern steht vor der Tür. Die Zeit wird knapp für alle, die Pläne für die Feiertage schmieden wollen. Wie viele Gäste dürfen zum Osterfrühstück kommen? Sind Hotelübernachtungen möglich? Was ist mit den Gottesdiensten? Alles hängt jetzt davon ab, wie sich die Infektionszahlen bis zum 22. März entwickeln – dann wollen Bund und Länder die Corona-Regeln für die Osterzeit festlegen.

Ostern 2021 und Corona: Welche Szenarien sind wahrscheinlich?

Deutlich sinkende Infektionszahlen sind unwahrscheinlich. Aus zwei Gründen: Die hoch ansteckenden Mutationen breiten sich weiter aus. Und: Die neue Teststrategie mit kostenlosen Schnelltests dürfte dazu führen, dass der Anteil der entdeckten Infektionen zunimmt. Zuletzt stiegen die Zahlen.

Wahrscheinlicher ist also ein weiterer, womöglich deutlicher Anstieg bis Ostern. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach macht eine einfache Rechnung auf: Der Anteil der Mutationen liege bei den gemeldeten Fällen aktuell bei etwa 55 Prozent. Bei denen, die sich in diesen Tagen anstecken, liege er wahrscheinlich bereits bei über 70 Prozent. "Bleiben wir bei den aktuell geltenden Corona-Regeln, werden die Inzidenzen in der Folge weiter steigen. Zu Ostern wird die Inzidenz über der 100er-Marke liegen", sagte Lauterbach unserer Redaktion.

Da die Sterblichkeit bei der zuerst in Großbritannien entdeckten Mutante um über 60 Prozent höher liege, werde man in der Folge wieder mehr Patienten auf Intensivstationen sehen und vier Wochen später auch mehr Todesfälle. "Wir sind längst in der dritten Welle." Das sieht auch RKI-Chef Lothar Wieler so. Doch was heißt das für Ostern?

Lockdown: Kann ich meine Familie über Ostern besuchen?

Endlich mal wieder die Großfamilie zusammentrommeln oder den halben Freundeskreis zum Frühstück einladen? Aktuell ist das kaum drin. Der jüngste Bund-Länder-Beschluss ist hier eindeutig: Vorerst können sich nur zwei Haushalte treffen, insgesamt dürfen dabei nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 können sich auch drei Haushalte treffen – aber nicht mehr als zehn Personen über 14 Jahre. Liegt die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100, treten ab dem zweiten darauffolgenden Tag die alten Regeln wieder in Kraft: Private Treffen sind auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Dazu zählen dann auch Kinder unter 14 Jahren.

Sollte Lauterbachs Kalkulation zutreffen, wird Ostern ein sehr stilles Fest in sehr kleinem Rahmen. Denkbar wäre allerdings, dass sich Bund und Länder am 22. März auf eine Ausnahmeregel für die Osterfeiertage einigen – oder die 100er-Inzidenz als Haltelinie generell aufweichen.

Ostern: Lassen sich Reisen planen?

Seigt die Inzidenz, gehen selbst Zweckoptimisten wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Argumente aus. Dann rückt der Osterurlaub in weite Ferne. Einige Länderchefs hatten das Thema längst abgeschrieben, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch öffentlich. Hinter den Kulissen heißt es, Günther und seiner Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sei es zu verdanken, dass die Öffnung der Hotels beim nächsten Bund-Länder-Treffen auf der Tagesordnung steht.

Nach Günthers Plan sollen sie aufmachen, wenn der Inzidenzwert in seinem Land 21 Tage lang unter 50 liegt. Momentan: 46. Viel Spielraum bleibt Günther nicht, wenn er seiner Argumentation treu bleibt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Fremdenverkehr am ehesten vorstellbar für die eigenen Bürger, in einem zweiten Schritt für Besucher aus anderen Bundesländern.

Das Ausland ist nur bedingt eine Alternative. Von Ausnahmen wie Island, einzelnen Regionen in Mittelfinnland oder in Kroatien abgesehen, gilt der ganze EU-Raum als Risikogebiet, vor Reisen wird gewarnt. Bei der Rückkehr müssen Reisende in Quarantäne. Und sich testen lassen: Wer in einem Hochinzidenzgebiet Urlaub macht, kann die Rückreise sonst gar nicht erst antreten. Nach Tschechien, Tirol, in die Slowakei, nach Irland, Großbritannien und Portugal gilt wegen der Mutationen ein Beförderungsverbot. Jede Woche ändern sich die Geschäftsbedingungen.

Ostern: Kann ich in ein anderes Bundesland fahren?

Ja, das ist laut den aktuellen Corona-Maßnahmen möglich. Die Bundesregierung ruft die Menschen in Deutschland jedoch dazu auf, von allen nicht zwingend notwendigen beruflichen wie privaten Reisen abzusehen.

Kann ich an Ostern in den Gottesdienst gehen?

Im vergangenen Jahr waren die Kirchen zu Ostern geschlossen. Zu Weihnachten konnten Gottesdienste unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. In vielen Regionen verzichteten die Gemeinden dennoch auf Präsenzgottesdienste – aus Angst, dass die Messen besonders für kranke und betagte Gemeindemitglieder zu Superspreader-Events werden könnten.

Aktuell gilt: Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen können stattfinden, solange die Auflagen des Infektionsschutzes eingehalten werden. In Kirchen gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern, die Gottesdienstbesucher müssen durchgehend eine medizinische Maske tragen, Gemeindegesang ist verboten. Chorgesang, Wallfahrten oder Prozessionen soll es nicht geben.

"Mit Blick auf Ostern fahren wir im Moment auf Sicht", sagte Carsten Splitt, Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), unserer Redaktion. "Wir haben vor Weihnachten gesehen, wie schnell sich die Infektionslage verschärfen kann."

Die Kirchen und Gemeinden würden kurzfristig entscheiden, ob und in welchem Umfang Präsenzgottesdienste zu Ostern möglich sein werden. Wahrscheinlich werde es eine Mischung aus digitalen Angeboten und einigen Präsenzgottesdiensten geben. "Wir rechnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit einer kompletten Schließung der Kirchen wie zu Ostern im vergangenen Jahr."

(mit dpa)