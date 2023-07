Amsterdam Schiphol: Slots für Sicherheitskontrolle buchen

Amsterdam. Damit Passagiere stressfreier zum Flieger kommen, bieten immer mehr Airports buchbare Zeitfenster für den Security-Check an. Am Amsterdamer Flughafen gibt es diesen Service nun für alle Reiseziele.

Am Amsterdamer Flughafen Schiphol können Reisende online ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen und so Warteschlangen vor dem Abflug meiden. Das Angebot wurde jetzt auch auf Nicht-Schengen-Länder ausgeweitet – steht also fortan etwa für Flüge in die USA zur Verfügung. Das teilt der größte niederländische Airport mit.

Demnach lassen sich für Reisen in Nicht-Schengen-Länder Zeitslots bis maximal 90 Minuten vor Abflug reservieren, da hier auch die Extrazeit für die Passkontrolle einkalkuliert wird. Für Reisen in Länder im Schengen-Raum gibt es Slots bis maximal 60 Minuten vor Abflug.

Buchen lässt sich so ein Slot für die Sicherheitskontrolle ab drei Tage vor Abflug über die Website oder App des Flughafens. Danach erhält man einen QR-Code zugesandt, auf dem die Reservierung hinterlegt ist. Den muss man dann vor Ort vorzeigen.

Service gibt es auch an deutschen Airports

Immer mehr Flughäfen ermöglichen es Reisenden, vorab Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu reservieren, innerhalb derer sie dann einen eigenen Durchgang nutzen und so bestenfalls wesentlich schneller zum Flieger kommen können.

In Deutschland gibt es den Service unter anderem am Berliner Flughafen BER, am Airport Hamburg und am Flughafen Düsseldorf. (dpa)