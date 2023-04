Das raten Experten bei einer Begegnung mit einem Bären

München Das italienische Trentino gilt als Bären-Region. Eines der Tiere hatte dort Anfang April einen Jogger getötet. Doch auch im bayerischen Alpenraum halten sich regelmäßig Bären auf. Wie verhält man sich bei einer Begegnung am besten?

Bei einer Begegnung mit einem Bären ist

Fachleuten zufolge vor allem eines wichtig: Ruhe bewahren. Bären

seien von Natur aus vorsichtig und wichen dem Menschen eher aus,

heißt es beim Landesamt für Umwelt (LfU) und beim Bund Naturschutz

(BN). Allerdings seien Bären auch neugierig, und das gegebenenfalls

auch, wenn sie auf einen Menschen treffen.

Bären seien dort unterwegs, wo sie saisonal verfügbare Nahrung

finden. Die Tiere seien intelligent und könnten lernen, dass es in

menschlichen Siedlungen Nahrung gibt. Dann kämen sie auch gezielt

dorthin, allerdings in erster Linie nachts.

Im Falle einer Begegnung mit einem Bären solle man ruhig bleiben,

keine hektischen Bewegungen machen, nicht wegrennen und nicht mit

Ästen oder Steinen werfen, um das Tier zu vertreiben zu versuchen, so

das LfU. „Behalten Sie den Bären im Auge und treten Sie langsam und

kontrolliert den Rückzug an. Lassen Sie dem Bären in jedem Fall eine

Ausweichmöglichkeit.“

Laut BN könne ein Zusammentreffen mit einem Bären vor allem dann

kritisch werden, wenn Jungtiere dabei sind oder wenn der Bär

überrascht wird - etwa wenn er gerade nach Beeren sucht - und meint,

keine Fluchtmöglichkeit zu haben.

Sollte man einen Bären sehen, ist es den Angaben nach sinnvoll, ihn

durch ruhiges Sprechen und langsame Armbewegungen auf sich aufmerksam

zu machen, so die Experten. Wer in einem Bärengebiet wandere, solle

dem BN zufolge beispielsweise singen oder sich laut unterhalten, so

dass der Bär schon vor der Begegnung den Menschen höre und sich

zurückziehe. Nachts sollten Bärengebiete für Outdoor-Aktivitäten

gemieden und generell keine Essensreste zurückgelassen werden.

Richtet sich ein Bär auf, sei das nicht als Drohgebärde zu verstehen.

Vielmehr sei ein Bär neugierig und versuche sich im Stehen einen

besseren Überblick zu verschaffen. Stehen bleiben und ruhig sprechen,

empfiehlt das LfU für eine solche Situation.

Sollte ein Bär einen Menschen dennoch attackieren, solle sich dieser

auf den Bauch legen oder auf den Boden kauern und die Hände in den

Nacken nehmen, so das LfU. In der Regel werde der Bär dann von dem

Menschen ablassen oder ihn lediglich beschnuppern. Der Mensch solle

dann abwarten, bis sich der Bär entfernt hat.