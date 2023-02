Flugsicherung sperrt Flughafen Frankfurt für Landungen

Frankfurt/Main Eine IT-Panne sorgt für große Behinderungen bei der Lufthansa. Die Deutsche Flugsicherung zieht nun Konsequenzen für das größte Drehkreuz Frankfurt.

Wegen der IT-Panne bei der Lufthansa hat die Deutsche Flugsicherung den Frankfurter Flughafen vorübergehend für Landungen gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung bestätigte. Die Maschinen werden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Starts waren hingegen in Frankfurt weiter möglich.

Die Lufthansa hat hingegen ihre sämtlichen Abflüge aus Frankfurt gestoppt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Für das zweite Lufthansa-Drehkreuz München gab es zunächst keine Sperrung der Flugsicherung. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber ein Option. Von der Landesperre sind auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden.

Fluggäste können auf Bahn ausweichen

Die Deutsche Bahn empfiehlt Passagieren, die aufgrund der IT-Panne bei der Lufthansa auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen. „Die Deutsche Bahn bietet mit ihren mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten generell ausreichend Kapazitäten, um die betroffenen Fluggäste befördern zu können“, teilte der Konzern mit. „Wir empfehlen, auf jeden Fall einen Sitzplatz zu reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB-Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.“

Ursache für IT-Panne vermutlich Bahn-Bauarbeiten

Die gravierende IT-Panne bei der Lufthansa ist nach Einschätzung des Unternehmens von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole.