Tripoli will noch entdeckt werden

Es gibt scheinbar wenige Gründe, nach Tripoli zu fahren. Wer über die Autobahn von Süden kommt, sieht zunächst eher kärgliche Wohnblöcke. Während des Syrienkrieges beschossen sich im Osten der Stadt Anhänger und Gegner Assads.

Attentäter zündeten Bomben. Das Auswärtige Amt rät noch immer dringend von einem Besuch ab. Und tanzt die libanesische Lebenslust nicht sowieso in Beirut?

Ein Grund, die zweitgrößte Stadt im Libanon trotzdem zu sehen, ist Mira Minkara - neben der Altstadt mit ihren lebhaften Souks, den Jahrhunderten an Geschichte, dem Hafenviertel und nicht zuletzt der versponnenen Utopie eines weltbekannten Architekten.

Mira, 41, ist Tripolis wohl einzige weibliche Fremdenführerin und das schon seit einigen Jahren. Die kosmopolitische, offenherzige und meinungsstarke Libanesin führt nicht nur Freunde und Bekannte durch ihre Heimatstadt, sondern auch Touristen. Mal ganze Busgruppen, mal einen Monat lang praktisch niemanden, je nach politischer Lage.

"Es ist meine Leidenschaft, ich liebe es, aber es ist nicht leicht in einem Land wie unserem", erzählt Mira bei einem Treffen an der Mansuri-Moschee im historischen Zentrum. Dort fällt sie auf: bunter Schal, strahlend gelbe Jacke, Sonnenbrille, offenes Haar.

Mira spricht fließend Englisch, Französisch und Arabisch, hat Fremdenverkehr studiert und länger im Ausland gelebt. Sie stammt aus einer sunnitischen Familie wie die meisten Bewohner Tripolis, bezeichnet sich selbst aber einfach als Muslimin - auf dem Sufi-Weg. Die Sufis sind eine jahrhundertealte, spirituelle, islamische Strömung. "Ich glaube an Liebe und Frieden", sagt Mira. Ihr Motto: "Achte auf dein Ego, bevor du über andere urteilst."

Kühl und klar ist der Morgen, der freundliche Pförtner sperrt uns extra auf, weil Mira hier offenbar jeden kennt. Wir dürfen in den Innenhof der Moschee, die im 13. Jahrhundert von den Mamluken erbaut wurde, einst zentraler Ort für Feste und Begräbnisse.

Die Spuren der Geschichte

"Tripoli ist eine der ältesten mittelalterlichen Städte und reich an Geschichte", sagt Mira. Die Stadt werde unterschätzt und habe noch so viel Potenzial. "Und das Essen ist günstiger und viel besser als in Beirut." Im Vergleich zu Tripoli ist die Hauptstadt jung.

An der Küste, wo heute die Schwesterstadt Al-Mina liegt, errichteten einst die Phönizier einen ersten Handelsstützpunkt. Kaufleute aus Sidon, Tyros und dem heutigen Tartus in Syrien siedelten sich an, daraus leitet sich der Name ab: Tripolis, "Drei Städte".

Die Perser eroberten die Levante, dann kamen die Griechen und schließlich das Römische Reich. Die meisten Überreste dieser Zeit seien gestohlen worden, sagt Mira. Oder sie liegen verschüttet. Man finde manchmal noch Überreste, aber es werde darüber trotzdem gebaut. "Das Geschäft ist wichtiger als die Geschichte, was sehr schade ist, weil viele Informationen verloren gehen."

Jede Großmacht hinterließ Spuren. Mira verweist auf das Minarett der Moschee, das aus dem Turm einer Kreuzfahrer-Kirche entstanden sein soll. Auch florale Elemente am Eingang deuteten auf die Kreuzfahrer hin. Die ersten Männer kommen jetzt in die Moschee, um zu beten. Wir brechen auf zu einem Spaziergang durch die Altstadt.

Tripolis alte Badehäuser

Mira führt in das verfallene Hammam Al-Nuri, ein Badehaus, das die Osmanen errichteten, nachdem sie Tripoli von den Mamluken erobert hatten. Ein Vorraum zum Entkleiden, ein Massagezimmer, unter der großen Kuppel die Überreste des Brunnens, dessen Plätschern einmal für Entspannung sorgte, der Boden aus Marmor, um die Wärme zu speichern. An den Wänden platzen blasse Farbschichten ab.

Das Hammam sei ein Ort des sozialen Austauschs gewesen, erklärt Mira. "Männer kamen um zu erfahren, was es Neues gibt, ob der Gold- oder Silberpreis gestiegen oder gefallen war, welche Händler in der Stadt waren. Auch Attentate wurde hier geplant."

Und auch die Frauen trafen sich an diesem Ort, da sie nirgendwo sonst hingehen konnten. "Sie kamen mit Freundinnen, mit Kindern und mit Jungs bis zu deren Pubertät." Im Hammam wurde nach potenziellen Bräuten Ausschau gehalten. "Denn was ist dafür besser geeignet als ein Ort, wo die Frauen halbnackt herumlaufen?"

Fast alle Hammams stellten 1975 den Betrieb ein, als der Bürgerkrieg ausbrach. Ganz gut erhalten ist der größte Hammam in Tripoli, Hammam Al-Dschadid, ein Baudenkmal mit Fundamenten aus dem 13. Jahrhundert. Hier kann man die traditionsreiche und lange Geschichte von Tripoli noch selbst ein bisschen miterleben.

