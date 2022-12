Über den Dächern Palermos: Aussichten, die süchtig machen

Palermo

Anreise: Von mehreren deutschen Flughäfen geht es, teils mit Zwischenstopp, nach Palermo.

Einreise: Ein gültiger Personalausweis genügt. Aktuell gibt es keine Corona-bedingten Einreisebeschränkungen. (Stand: 12. Dezember 2022)

Palermo von oben: Besuch des Nicolò-Turms und andere Touren sind buchbar bei der Tourismuskooperative Terrada Mare (terradamare.org).

Weitere Dachterrassen: Der unlängst renovierte Butera-Palast im Kalsa-Viertel mit Blick auf die Bucht von Palermo (palazzobutera.it) sowie die Oper des Teatro Massimo (teatromassimo.it). Empfehlenswert ist auch ein Besuch des Privatpalasts Palazzo Drago (Via Vittorio Emmanuele, 382), der allerdings keine Terrasse hat, dafür aber herrliche Fresken und Kunstsammlungen. Der Eigentümer bietet persönliche Touren an.

Ausflüge: In etwa 30 Minuten per Bus vom Hauptbahnhof zu Siziliens größter Kirche, dem Normannendom in Monreale. Er ist berühmt für seine Goldgrundmosaike und zählt zum Weltkulturerbe.

Informationen: Visit Sicily; Italienische Zentrale für Tourismus