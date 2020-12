Der Ausbruch des neuen Coronavirus sowie die damit einhergehende häusliche Isolation machen vielen Menschen Angst. Sehen Sie im Video, wie Sie Ihre Psyche in dieser Zeit stärken.

Die Psyche in der Corona-Krise: 6 Tipps für mentale Gesundheit

Psychologie Seelische Widerstandskraft: So wappnen Sie sich für Krisen

Manche Menschen verkraften Schicksalsschläge besser als andere. Statt zu zerbrechen, bleiben sie stark. Fast so, als trügen sie ein unsichtbares Schutzschild vor sich her, das sie davor bewahrt, an Extremsituationen zu zerbrechen. Sie bleiben psychisch stabil. Und erholen sich vergleichsweise erfolgreich und schnell von traurigen oder einschneidenden Erlebnissen.