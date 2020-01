TA-Abonnent werden mit wenigen Klicks! So bestellen und verwalten Sie Ihr Abo

Der Aboshop Ihrer Thüringer Allgemeinen hält eine Vielzahl an Angeboten für Sie bereit, die auf Ihre individuellen Lesebedürfnisse zugeschnitten sind. Ob gedruckte oder digitale Zeitung, nur am Wochenende oder Komplett-Paket für das Lesen am Frühstückstisch, im Zug und Büro – die TA ist ihr Begleiter in jeder Lebenssituation.

Von flexiblen Laufzeiten für Puristen bis hin zu hochwertigen Prämienabos für Gewohnheitsleser, die sich langfristig an Ihre Heimatzeitung binden möchten, ist für jeden etwas dabei. Zudem bietet der Aboshop dauerhaft attraktive Angebote wie "Leser werben Leser" oder das "Geschenk-Abo", wenn Sie Ihren Liebsten eine Freude bereiten möchten.

Tradition trifft Moderne – die digitale TA

Die Thüringer Allgemeine hat den Anspruch, stets aktuell und auf dem neuesten Stand zu sein. Deshalb versorgt sie die Region mit tagesaktuellen Nachrichten, die Sie bewegen – verpackt in spannende Reportagen, Berichte und Kommentare. Doch nicht nur inhaltlich den Zeitgeist einzufangen und bürgernah abzubilden ist journalistische Pflicht. Auch medial will die TA langfristige wie zukunftsfähige Trends begleiten. Daher gibt es die Thüringer Allgemeine im Digitalpaket: traditionell in der Region verwurzelt, gekrönt durch digitales Lesevergnügen.

Das ePaper der TA lässt sich am PC über den Thüringen Kiosk lesen oder auf Ihrem Smartphone oder Tablet als App für iOS und Android. Die App kombiniert Berichterstattung, die gewohnt in die Tiefe geht, mit der permanenten Aktualisierbarkeit des Internets.

Die elektronische Zeitung entspricht hierbei 1:1 der gedruckten Ausgabe – vom Inhalt bis zum Layout. Zusätzlich versorgt Sie die App mit persönlich für Sie relevanten Nachrichten; der Thüringen-Newsticker hält Sie zu Ihren Lieblingsressorts und –themen immer auf dem neuesten Stand. Die neueste Ausgabe ist täglich bereits kurz nach Redaktionsschluss für Sie verfügbar.

Darüber hinaus bietet die digitale TA optimalen Lesekomfort durch bildschirmgerecht aufbereitete Artikel. Neben individuell anpassbarer Schriftgröße gehören Archiv, Speicher- und Lesezeichenfunktion zu den großen Vorzügen der Digitalisierung, die auch Sie fortan genießen können.

Sie benötigen noch ein sorgfältig durch uns ausgewähltes Endgerät? Oder sind bereits Leser der gedruckten Zeitung und möchten Ihren Bestandskunden-Vorteil kennenlernen?

Sämtliche Informationen finden Sie online unter www.thueringer-allgemeine.de/epaper. Gern beraten wir Sie auch persönlich – unseren Leserservice erreichen Sie unter 0361 / 227 333.

So verwalten Sie Ihre Abo-Daten

Sie sind umgezogen, möchten Ihre Zahlart ändern oder unseren praktischen Urlaubsservice nutzen? Dann verwenden Sie doch bequem folgenden Link und teilen es uns elektronisch mit.

Nutzen Sie den TA eReader, um Ihr ePaper am PC zu lesen, können Sie Ihre Daten auch bequem unter www.ereader.thueringer-allgemeine.de verwalten.

Urlaubsservice

Sie sind Abonnent oder Abonnentin, verreisen demnächst und möchten nicht, dass Ihr Briefkasten überläuft? Dann nutzen Sie unseren Urlaubsservice und überlassen die TA Ihren Bekannten oder einer gemeinnützigen Einrichtung. Auch eine Nachsendung in den Urlaubsort ist innerhalb Deutschlands möglich. Nähere Infos hierzu finden Sie hier.