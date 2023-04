Am PC Chats über WhatsApp lesen und schreiben, ohne das Smartphone anzubinden: Das klappt mit der neuen App des Messengers.

WhatsApp am PC: Ganz ohne Handy // IMTEST

WhatsApp am PC: Ganz ohne Handy // IMTEST

Virtuelle Grüße WhatsApp: Die besten Guten-Morgen-Sprüche für Freunde & Co.

Berlin WhatsApp: Wer seinen Liebsten in den frühen Morgenstunden einen guten Start in den Tag wünschen möchte, kann sich an diesen Sprüchen bedienen.

Der Wecker klingelt, die Augen öffnen sich und das Erste, was man sieht, ist ein netter Guten-Morgen-Gruß auf dem Handy: Wer den Morgen seiner Liebsten auf diese Art versüßen möchte, kann dafür in der Früh einen Spruch per WhatsApp verschicken.

Egal ob an Kollegen, Freunde oder die Liebsten, für jeden gibt es den passenden Guten-Morgen-Spruch. Dabei kann man auch zu lustigen Sprichwörtern greifen. Hier finden Sie eine Auswahl an Guten-Morgen-Grüßen.

WhatsApp: Die besten Sprüche am Morgen

Genieße den Tag … und freu dich auf alles, was kommen mag!

Neuer Tag, neue Chance! Ich wünsche dir einen angenehmen Morgen.

Ich wünsche dir einen entspannten Morgen. Möge dein Kaffee lauwarm und dein Brötchen knusprig sein.

Da kann man schon mal ein Tänzchen wagen. Es ist Mittwoch und die Hälfte der Woche ist geschafft. Durch die restlichen Tage tanzen wir auch noch!

WhatsApp: Romantische Guten-Morgen-Grüße

Was ist das Schönste an diesem Tag? Du. Ich wünsche dir einen guten Morgen.

Ein Tag kann nicht gut starten, wenn ich dir noch nicht gesagt habe, wie wichtig du für mich bist.

Hallo mein Lieblingsmensch, ich hoffe du hattest einen guten Start in den Tag.

Du bist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Danke, dass du immer für mich da bist.

Guten Morgen, hier ist dein fröhlicher Wecker. Rufe mich an, wenn du wach bist.

App WhatsApp Art Messenger-Dienst Unternehmen Meta Platforms Erscheinungsjahr 2009 Unternehmenssitz Mountain View, Kalifornien Nutzer über 2 Milliarden

WhatsApp: Guten-Morgen-Grüße an Kollegen

Na du! Heute auch kein Bock zu arbeiten?

Moin, von mir aus können wir jetzt die Welt retten. Ich bin wach und angezogen!

Guten Morgen! Hab einen fröhlichen Tag und starte gut in die neue Woche!

Guten Morgen, fahr vorsichtig, wir sehen uns gleich bei der Arbeit in voller Frische!

Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. (Mark Twain)

WhatsApp: Lustige Guten-Morgen-Grüße

Wer morgens zerknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Guten Morgen!

Manchmal möchte ich nicht aufstehen. Doch dann fällt mir ein, dass es Leute gibt, die ich nerven muss, wie zum Beispiel dich! Guten Morgen.

Aufstehen! Der Tag wartet nicht, bis du ausgeschlafen hast.

Im Namen des Weckers, des Frühstücks und des heiligen Kaffees wünsche ich dir einen guten Morgen.

Guten Morgen, liebe Welt. Hier kommt ein kleiner Strahl sarkastischen Sonnenscheins!

Gähnen ist ein stummer Schrei nach Kaffee.

Guten Morgen, hier spricht der fröhliche Weckdienst! Wollte nur mal fragen, ob du auch nicht mehr schlafen kannst?!

Guten Morgen, oder wie man hier sagt: Sei still, hol' mir einen Kaffee und reg' mich nicht schon am frühen Morgen auf!

Grüezi, Moin, Servus... "Hirn konnte noch keine Verbindung zum Aufwachen herstellen ... Bitte prüfen Sie Ihre Motivation und versuchen es dann erneut."

(fmg)