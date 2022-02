Dekorieren mit Hyazinthen und Tulpen

Hamburg Sie sind schon jetzt bereit für etwas Frühling? Botschafter dieser Jahreszeit, die Frühlingsblüher, sind längst im Handel erhältlich. Hier sind ein paar Dekorationsideen.

Hyazinthen, Krokusse und Narzissen im Topf sind eine schnelle Möglichkeit, sich den Frühling früher ins Haus zu holen. Die Kreativexperten der Zeitschrift "Living at home" raten, die Zwiebeln, in einer flachen Schale zu pflanzen, wobei die Zwiebeln sichtbar bleiben und nur mit etwas Moos bedeckt werden. Gut machen sich auf diese Weise etwa auch Schachbrettblume, Blaue Margerite oder kleine Tulpen.

Eine schöne Wirkung erzielen Frühlingsblumen auf Fensterbänken, dicht an dicht gestellt und in Krüge, Becher, Kannen oder Körbe gepflanzt. Solche Arrangements können nach draußen wandern, etwa auf Terrasse und Balkon oder am Hauseingang, wenn die Witterung milder wird.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Übrigens: Arrangements mit Blüten gleicher Farbe wirken harmonischer. Und wer kleine Krokusse mag, dem empfehlen die Expertinnen, die Farbwirkung der Blüten durch Gruppen-Arrangements von Töpfen mit gleichfarbigen Blüten zu verstärken.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-173009/2