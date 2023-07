Junge Leute sind eher von ihren Gartennachbarn genervt

Ruhe! Wie genervt sind Sie von Ihren Nachbarn - und was stört Sie am meisten?

Berlin (dpa/tmn) Ein Garten kann so entspannend sein - wären da nur nicht die Nachbarn mit ihren Krach. Oder? Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber, welche Geräuschkulisse Gartennachbarn stört. Hätten Sie das erwartet?

Von wegen alte Nörgler im Garten nebenan: Ältere sind im Garten vergleichsweise weniger genervt von ihren Nachbarn als jüngere Menschen. 45 Prozent der Befragten einer Yougov-Umfrage, die 55 Jahre und älter waren, gab an, dass sie an ihren Gartennachbarn gar nichts störe. Auch 41 Prozent der 45- bis 54-Jährigen stimmten dieser Aussage zu.

Zum Vergleich: Nur 20 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, 34 Prozent der 25- bis 34-Jährigen sowie 31 Prozent der 35- bis 44-Jährigen haben der Aussage „mich stört nichts an meinen Nachbarn“ zugestimmt.

Jugendliche stört Kinderlärm

Die Gruppe unter 25-jährigen Befragten, die einen Garten haben, nerven insbesondere neugierige Nachbarn (23 Prozent), Kinderlärm wie Geschrei oder das Quietschen eines Trampolins (12 Prozent) sowie das Missachten der Ruhezeiten (12 Prozent). Herüberziehende Gerüche wie vom Grillfleisch sind ebenfalls ein Nervfaktor (11 Prozent) für die jüngsten Befragten.

Und was ärgert die Älteren am meisten? Die Störung in den üblichen Ruhezeiten - das sagen 11 Prozent der über 54-Jährigen. Neugierige Nachbarn schaffen es mit 9 Prozent auf Platz 2 und Kinderlärm stört in dieser Altersgruppe 7 Prozent.

Für die repräsentative Umfrage im Auftrag von Kleinanzeigen wurden zwischen dem 16. und 19 Juni 2023 2051 Personen ab 18 Jahren befragt. Darunter befanden sich 802 mit einem privaten Garten am Haus oder an der Wohnung, die zum Nachbarschaftsaspekt befragt wurden.