Mousepad und Schreibtisch-Unterlage fürs Homeoffice basteln

Die Maus kratzt über den Esstisch, der wasserfeste Stift hinterlässt Striche: Das Homeoffice geht an die Möbel. Eine Schreibtisch-Unterlage und ein Mousepad lassen sich aber einfach basteln. Wie das geht, zeigt die DIY Academy in Köln:

Material: Ein alter oder extra gekaufter Bilderrahmen mit Acrylglas, Geschenkpapier nach Wahl, durchsichtiges Klebeband und - wer das zufällig zu Hause hat - ein Gewebeklebeband in passender Farbe.

Größere Bilderrahmen werden zur Schreibtisch-Unterlage, kleinere zum Mousepad. Verwendet werden dabei das Glas und die Rückwand des Rahmens.

So geht's: Das Geschenkpapier auf das aus dem Rahmen herausgenommene Acrylglas zuschneiden - plus fünf Zentimeter an allen Seiten dazugeben.

Die Rückwand des Bilderrahmens nun mittig auf die Rückseite des zugeschnittenen Papiers legen, die Überstände einschlagen und mit Klebeband fixieren. Am besten beginnt man hier mit den Längsseiten, faltet erst danach die Ecken und dann die Seitenkanten ein.

Dieser Teil kommt nun bündig auf das Acrylglas. Die DIY Academy rät, dafür ein farblich passendes Gewebeband zu nehmen und überlappend auf die Längsseiten zu kleben. Wer so ein Band nicht zu Hause hat oder dieses auf es die Schnelle nicht kaufen kann, kann die beiden Teile zum Beispiel auch mit durchsichtigem Klebeband aneinander befestigen.