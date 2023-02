Teures Werbeversprechen: So säubern Backöfen mit Pyrolyse

Während der Pyrolyse der Backöfen werden manche Ofentüren so heiß, dass es weh tun kann, sie anzufassen. Eine Wärmebildmessung zeigt diese Stelle in Rot an.

Foto: Stiftung Warentest/dpa-tmn