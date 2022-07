Energiesparen Was kann ich eigentlich mit 1 Kilowattstunde machen?

Berlin (dpa/tmn) 2000 Mal Rasieren oder eine Stunde lang Föhnen: Beide Tätigkeiten verbrauchen die gleiche Menge Strom. Solche Zahlen helfen beim Verständnis dafür, wo wir im Privaten Energie sparen können.

Alle reden übers Energiesparen. Aber was genau sparen wir da eigentlich ein? Die Menge Strom, die wir im Alltag verbrauchen, ist schwer greifbar, denn wir sehen sie nicht schwinden wie ein Paket Zucker oder eine Handvoll Tomaten.

Die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung hat berechnet, was man so mit einer einzigen Kilowattstunde Strom alles machen könnte. Oder wie es aktuell besser heißt: Was man sich zwischendurch vielleicht auch sparen könnte.

1 Kwh Strom reicht für:

ungefähr 70 Tassen Kaffee

ein Essen für vier Personen vom Elektroherd

fast zwei Stunden mit einem 600-Watt-Staubsauger saugen

rund 200 Geschirr- und Besteckteile im Geschirrspüler spülen

etwa elf Kilogramm Wäsche in einem Eco-Programm mit 40 bis 60 Grad waschen

einen Kuchen backen

etwa 130 Scheiben Brot toasten

sich rund 2000 Mal rasieren

sich eine Stunde lang mit einem 1000-Watt-Föhn die Haare frisieren

rund eine halbe Stunde mit einem Dampfbügeleisen bügeln

etwa 111 Stunden Licht einer LED-Lampe mit neun Watt Leistung

rund zwölf Stunden fernsehen mit einem LED-Fernseher mit einer Bilddiagonalen von 140 Zentimetern

etwa fünf Stunden Playstation spielen

Die Durchschnittswerte pro Jahr:

Wissen Sie eigentlich, wie viel Strom Sie pro Jahr verbrauchen? Durchschnittlich 1440 Kilowattstunden elektrische Energie im Jahr.

Diese Zahl nimmt mit wachsender Haushaltsgröße ab, da man viele Geräte wie den Kühlschrank gemeinsam nutzt. Daher verbraucht ein Single-Haushalt im Bundesdurchschnitt etwa 1900 Kilowattstunden Strom pro Jahr, ein Zwei-Personen-Haushalt rund 2890 kWh, eine dreiköpfige Familie 3720 kWh und ein Vier-Personen-Haushalt 4085 kWh.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-903715/3 (dpa)