Waschmittel richtig dosieren

Berlin (dpa/tmn) Ein Becher für alles und nur so viel wie nötig: So hat man bei Pulver, Gel und Granulat immer die richtige Menge parat.

Rund 600.000 Tonnen Waschmittel sowie rund 250.000 Tonnen Weichspüler und weitere Waschhilfsmitteln benutzen die Bundesbürger laut Verbraucherzentrale pro Jahr. Zu viel. Egal ob Pulver oder flüssig, wer sauber und gleichzeitig möglichst umweltschonend waschen will, muss auf die richtige Dosierung des Waschmittels achten.

Die Hersteller geben die Dosiermengen in der Regel in Milliliter an, sowohl für Flüssigwaschmittel als auch für Waschpulver und Granulate. Das hat mehrere Vorteile, so die Plattform Forum Waschen, die sich mit Nachhaltigkeit beim Waschen und Reinigen befasst:

- Einfache Dosierung: Mit einem Universal-Messbecher mit Milliliter-Skala lässt sich Waschmittel aller Art gleichmäßig dosieren. Eine Waage oder das Umrechnen von Milliliter in Gramm ist nicht erforderlich.

- Vermeidung von Verwechslungen: Da die Dosiermengen in Milliliter angegeben sind, kann man mit einem Messbecher für alle Waschmitteltypen arbeiten. Das spart Platz und Kunststoff.

- Nachhaltigkeit: Durch die Vermeidung von unnötigen Messbechern wird Kunststoffverbrauch und Umweltbelastung reduziert.

Bei einigen Waschmittelherstellern kann man solche Universal-Messbecher kostenlos bestellen.

Die Dosiermengen auf den Verpackungen sind in der Regel nach Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Wäschemenge gestaffelt. Mehr ist in der Regel nicht nötig, um die Wäsche ordentlich zu säubern.

Und: „Die Anzahl der mit dem Packungsinhalt möglichen Waschladungen bei einer Maschinenbeladung von 4,5 Kilogramm und mittlerer Wasserhärte pro Packung ist jeweils gut sichtbar meist vorne auf dem Etikett zu finden„, so die Wasch-Experten. „Damit es möglich ist zu prüfen, ob diese Angabe richtig ist, steht auf vielen Waschpulvern zusätzlich die Angabe, wie viele Gramm welchem Volumen in Milliliter entsprechen.“