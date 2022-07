Zirkulationspumpe des Warmwassersystems abstellen

Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass man am Wasserhahn quasi sofort heißes Wasser hat.

Berlin (dpa/tmn) Manche Gerätefunktionen geben mehr Komfort, aber ihr Nutzen ist gar nicht so groß, wie man oft denkt. Dazu gehört die Zirkulationspumpe der Heizung. Ihre Abschaltung tut nicht weh - und spart Energie.

Das ist ein Spartipp für alle, die eine Heizung mit Zirkulationspumpe haben. Sie bewegt das erwärmte Wasser zwischen Heizkessel und Zapfstellen und lässt sich abstellen. Rund 85 Euro pro Jahr kann das an Ersparnis für einen Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus bringen.

Diese Berechnung der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online basiert auf den jährlichen Durchschnittswerten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) für 2021. Das waren 32,16 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Bei den aktuell steigenden Preisen dürfte die Einsparsumme also noch höher liegen.

Zehn Prozent Einsparung möglich

Die Energieberatung der Verbraucherzentralen geht davon aus, dass bis zu zehn Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Haushalt auf die Warmwasserzirkulation zurückgehen, wenn das warme Wasser rund um die Uhr bewegt wird.

Der Nachteil dieser Energiesparmaßnahme hält sich auch in Grenzen: Man hat an Dusche und Wasserhahn zwar nicht mehr sofort heißes Wasser, man muss nur etwas länger warten. Oder man reguliert den Betrieb der Pumpe per Zeitschaltuhr und lässt sie etwa nur zu Zeiten laufen, zu denen man üblicherweise duscht oder badet.

