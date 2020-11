AfD: Corona ist „künstlichen Pandemie“ – Verfassungsrichter entscheiden im Februar

Thüringens Verfassungsrichter entscheiden im Februar, ob ein Großteil der Thüringer Corona-Verordnungen von Frühjahr und Sommer rechtens ist. Ein Urteil zu einer Klage der AfD-Landtagsfraktion, die viele Einschränkungen in den vergangenen Monaten für unverhältnismäßig hält, soll am 10. Februar fallen. Das kündigte der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichts, Stefan Kaufmann, am Mittwoch in Weimar nach mehr als sechsstündiger Verhandlung an.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke bedauerte, dass sich die Richter mit ihrer Entscheidung bis ins nächste Jahr Zeit lassen. Sollten sie Teile der Verordnungen für nichtig erklären, ginge es möglicherweise auch um Schadenersatzansprüche von Betroffenen, so Höcke.

Thüringens höchste Richter hatten viele Fragen, nicht nur an die Anwälte der AfD-Fraktion und der Landesregierung, sondern auch an Höcke und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke), die zur Verhandlung gekommen waren. Es ging um mögliche handwerkliche Fehler bei den Verordnungen, um die späte Anpassung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes, das Infektionsgeschehen in Thüringen, um Abstand, Maskenpflicht und Grundrechtseinschränkungen wie der Versammlungsfreiheit.

Mögliche fachliche Fehler, beispielsweise ob bei den von der AfD angegriffenen Verordnungen die Rechtsgrundlage immer ausreichend deutlich wurde – Juristen sprechen vom Zitiergebot – spielten in der Verhandlung eine große Rolle. Gerichtspräsident Kaufmann hörte sich die Erklärungen zum Zeitdruck an, unter dem die Regierung stand, machte aber deutlich: «Ich habe Verständnis dafür. Aber diese Dinge werden nun mal formal gesehen.»

Höcke: Corona sei «künstlichen Pandemie»

Zu Verhandlungsbeginn preschte die AfD-Fraktion mit dem Antrag vor, ihre Verfassungsklage zu erweitern. Auf den Prüfstand müssten nicht nur die Verordnungen zwischen Mai und Juli, sondern auch die seit November geltende Sonderverordnung zu einem Teil-Lockdown, so ihr Anwalt. «Wir müssen uns fragen, ob die Maßnahmen mehr schaden als nützen», sagte Höcke, der seit Monaten die Corona-Regeln infrage stellt und kürzlich von einer «künstlichen Pandemie» sprach. «Es hätte mildere Maßnahmen gegeben.»

Ein nachträglicher Antrag zu der Lockdown-Verordnung könne kurzfristig nicht berücksichtigt werden, sagte der Gerichtspräsident. Letztlich beschlossen die Richter, sich damit in einem gesonderten Verfahren zu befassen.

Werner: Hauptziel sei, Menschen zu schützen

Verfassungsrichter Klaus Hinkel wollte von Gesundheitsministerin Werner wissen, ob es in den vergangenen Monaten für die Städte und Kreise die Möglichkeit gab, vom Land verordnete Regeln nicht nur zu verschärfen, sondern auch zu entschärfen, wenn Infektionszahlen sanken. Werner verteidigte die Landesverordnungen, die regelmäßig angepasst worden seien und plädierte für regionale Entscheidungen. Hauptziel sei, Menschen zu schützen und einen Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern.

Wie angespannt die Situation derzeit ist, machte ein Intensivmediziner deutlich. Nach Einschätzung des Chefs der Intensivmedizin des Universitätsklinikums Jena, Michael Bauer, kann sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf Thüringer Intensivstationen in den nächsten zwei Wochen verdoppeln. Die Situation dürfte nicht laufen gelassen werden, sonst drohten Einschränkungen bei der intensivmedizinischen Versorgung. «Ich denke, die Maßnahmen sind angemessen. Sonst würde das auch bei uns zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen», sagte Bauer, der die Landesregierung berät.

Einen Versuch der AfD, Teile der Regeln aus Frühjahr und Sommer vor der Hauptverhandlung per Eilantrag außer Vollzug zu setzen, hatte das Verfassungsgericht bereits im Juni abgewiesen. Der Staat sei zum Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit der Bürger «nicht nur berechtigt, sondern auch verfassungsrechtlich verpflichtet», erklärte es damals.