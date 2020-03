Jena. Am Landgericht Gera hat am Montag ein Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs in Pößneck begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, sich gleich an zwei Mädchen vergangen zu haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeklagter schweigt: Hat er zwei Mädchen am Weltkindertag missbraucht?

Er wird am Montagmorgen in Handschellen in den Gerichtssaal geführt: Der 21-jährige Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Gera wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Zudem soll er eine 16-Jährige vergewaltigt haben, so der Tatvorwurf.

Staatsanwältin Dagmar Weber spricht langsam, als sie den Anklagesatz verliest, damit der Dolmetscher diesen parallel in die Landessprache des aus Afghanistan stammenden Mannes übersetzen kann. Demnach soll sich die Tat am Weltkindertag im vergangenen Jahr ereignet haben. Der Angeklagte soll sich am Busbahnhof in Pößneck mit den beiden Mädchen, 13 und 16 Jahre alt, getroffen haben. Die drei seien übereingekommen, gemeinsam in der Wohnung des Angeklagten zu feiern. Mädchen lehnen Bitte nach Geschlechtsverkehr ab Der Mann habe den Jugendlichen einen Wodka-Energy-Mix angeboten, den beide auch tranken. Laut Staatsanwältin Weber forderte der Mann die beiden Mädchen auf, zu tanzen und sich zu küssen. Seinen späteren Wunsch zum Geschlechtsverkehr hätten beide abgelehnt, so die Anklage. Das ältere Mädchen habe den Angeklagten mehrfach wegstoßen, dennoch sei es gelungen, ungeschützten Analverkehr mit ihr auszuüben, sagt die Staatsanwältin. Die Geschädigte habe ihn anschließend geohrfeigt und fluchtartig die Wohnung verlassen. Anschließend habe er mit der 13-Jährigen den ungeschützten Geschlechtsverkehr ausgeübt – gegen ihren Willen. Zu den Tatvorwürfen wollte sich der Angeklagte zum Prozessauftakt nicht äußern. Dies ließ er seine Verteidigerin Stefanie Biewald erklären. Ihren Antrag, nicht zuerst die in den Fall eingebundenen Polizisten zu hören, sondern zunächst auf die Vernehmungen der Geschädigten zu warten, lehnte die zweite Strafkammer unter Vorsitz von Berndt Neidhardt ab. Geplant ist, dass die Mädchen am nächsten Verhandlungstag am 23. März aussagen – sofern dieser aufgrund der Corona-Krise noch stattfinden kann. Mindeststrafe von zwei Jahren bei sexuellem Missbrauch Sollte das Gericht den Angeklagten als schuldig erachten, liegt die Mindeststrafe für einen Fall des schweren sexuellen Missbrauchs bei zwei Jahren Freiheitsstrafe.