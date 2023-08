Angelockt via Instagram: Heranwachsender vergewaltigt 14-Jährige in Ostthüringen

Gera. Der Richter mahnt mit eindringlichen Worten den Angeklagten: Wegen Menschen wie ihm hätten es viele Flüchtlinge schwer.

Ein Flüchtling aus Afghanistan hat am Landgericht Gera Berufung wegen seiner Verurteilung als Vergewaltiger eingelegt. Der Prozess in Gera war aber schnell beendet.

Das Amtsgericht Altenburg hatte den Angeklagten wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Körperverletzung und Bedrohung unter dem Einbezug weiterer Verurteilungen zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel ein.

Via Instagram in Kontakt gekommen

Was war vorgefallen? Der Angeklagte hatte 2020 ein 14-jähriges Mädchen via Instagram angeschrieben und sich mit ihr unterhalten. Später gestand er ihr, dass er sich in sie verliebt habe. Das Mädchen fuhr deshalb mit einer Freundin von Leipzig nach Altenburg, um sich mit ihm zu treffen. Während die Eltern eine Vermisstenanzeige stellten, übernachtete die Schülerin bei dem Angeklagten. Sie sagte ihm, dass sie mit ihm gehen, aber nicht mit ihm schlafen wolle.

Zunächst kam es zu einer sexuellen Nötigung durch den Angeklagten. In der Nacht vergewaltigte er das Mädchen. Als die Polizei die Vermisste aufgegriffen hat, sagte sie, dass der Verkehr einvernehmlich gewesen sei. Beide waren danach noch drei bis vier Monate ein Paar. Doch später lud das Mädchen in einem sozialen Netzwerk einen Beitrag hoch: „Ich bin 14 und hatte Geschlechtsverkehr gegen meinen Willen“. Eine andere Nutzerin fragte sie daraufhin, ob es sich beim Täter um den Angeklagten handelt. Die 14-Jährige schickte ihr daraufhin eine Audiodatei, die die andere Nutzerin mit Erlaubnis an die Polizei gab.

Verteidiger sieht keine Vergewaltigung in der Tat

Verteidiger Martin Sommer sagte, dass es rechtlich gesehen keine Vergewaltigung gewesen sei. Sie habe sich schlafend gestellt und nicht geäußert, dass sie den Verkehr nicht wolle. Dem widersprach Staatsanwältin Sylvia Reuter.

Steve Eidner als Vorsitzender legte dem Angeklagten nahe, seine Berufung zu überdenken. Bei einer Befragung der geschädigten Mädchen – weitere Gewaltdelikte waren angeklagt – sei es wahrscheinlich, dass die Länge der Haftdauer steige. Eine Absenkung sei hingegen wenig realistisch. Daraufhin nahmen der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft die Berufung zurück, so dass das Urteil von fünf Jahren und drei Monaten Haft rechtskräftig ist.

Deutliche Worte des Richters an den Angeklagten

Eidner gab dem Angeklagten mit auf den Weg: „Es gibt Leute, die das Bild des heranwachsenden Flüchtlings verbreiten, der junge deutsche Mädchen in den Busch zieht und vergewaltigt. Das ist ein Bild, das generell und in fast allen Fällen nicht stimmt“, sagte der Richter. Mit diesem Bild werde Stimmungsmache betrieben. „Wenn es Personen gibt, die diesem Schreckgespenst tatsächlich entsprechen, gibt das Wasser auf die Mühlen. Das macht es Menschen, die nach schrecklichen Erlebnissen in ihrer Heimat in Deutschland neu anfangen, sich integrieren und arbeiten wollen, schwerer.“

Bei Corona-Spaziergang Böller auf Polizisten geworfen