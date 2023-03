Wieder mehr Wohnungseinbrüche Bei Hausratversicherungen kommt es auf die Details an

Berlin (dpa/tmn) Wenn sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen, sind kaputte Fenster oder Türen vorprogrammiert. Meist bleibt es nicht bei diesem Schaden. Eine Hausratversicherung kann schützen.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Das zeigt der Blick auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022. Wer sich vor den finanziellen Folgen eines Einbruchs schützen möchte, kann eine Hausratversicherung abschließen. Diese muss noch nicht einmal teuer sein, hat eine Untersuchung des Ratgeberportals „Finanztip.de“ ergeben.

Manche Tarife starten bereits bei 25 Euro. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Ein Vergleich lohnt daher. Denn die Policen können sich im Versicherungsumfang stark unterscheiden.

So ist etwa nicht in jedem Tarif der Diebstahl von Gartenmöbeln oder Fahrrädern versichert. Auch wenn Kinderwagen aus einem gemeinsam genutzten Treppenhaus entwendet werden, leisten nur manche Versicherungen. Zudem können sich die Versicherungssummen stark unterscheiden - etwa bei gestohlenem Bargeld, das sich in der Wohnung befand.

Darum sollte der Tarif immer den individuellen Bedürfnissen des Versicherungsnehmers entsprechen. Wer verschiedene Tarife und ihre Leistungsumfänge schnell und übersichtlich vergleichen möchte, kann zum Beispiel die gängigen Online-Vergleichsportale nutzen.