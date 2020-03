Cousin im Saale-Holzland-Kreis missbraucht: Urteil nach 20 Jahren

Das Landgericht Gera hat einen Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis wegen schweren sexuellen Missbrauchs in acht Fällen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Angeklagte schüttelte am Freitag bei der Urteilsverkündung fortwährend den Kopf: Er hatte die Taten zum Nachteil seines Cousins stets bestritten.

Taten in den Jahren 1999 bis 2001

Doch die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Christina Lichius kam zur Überzeugung, dass die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft stimmen. Die Delikte liegen schon 20 Jahre zurück und ereigneten sich in den Jahren 1999, 2000 und 2001. Der Angeklagte war damals zwischen 26 und 28 Jahre alt, sein Cousin zwischen 11 und 14 Jahren alt. Weil die Mutter des Cousins bereits gestorben war, lebte er bei seiner Tante, also der Mutter des Angeklagten.

Laut Gericht nutzte der Angeklagte in den Sommerferien die Lage aus: In seiner Wohnung im Doppelbett kam es zur ersten Missbrauchshandlung. Er trichterte ihm ein, das Geheimnis für sich zu behalten, und drohte, dass er sonst ins Kinderheim komme. Weitere Missbrauchshandlungen gab es an einem anderen Tag, nachdem beide gemeinsam mit der Playstation gespielt hatten, sagt die Vorsitzende Richterin. Das Geschehen habe sich später wiederholt.

Angeklagter: Anzeige wegen Erbschleicherei

Die Kammer habe ihr Urteil auf die Angaben des Opfers gestützt. Der junge Mann sei glaubwürdig einzustufen, es habe keine Widersprüche in den Aussagen gegeben. Er hatte seinen Cousin selbst im Jahr 2017 angezeigt, nachdem er viele Jahre in psychologischer Behandlung war. Dabei waren auch immer die Erinnerungen an den Missbrauch hochgekommen. Die Begründung des Angeklagten, die Vorwürfe seien erfunden, damit der Cousin ihn als Erben ersetzen könne, sah die Kammer als Schutz­behauptung an.

Dagegen nannte die Richterin eine andere Zeugenaussage, die sehr bedeutend gewesen sei. So hatte sich ein Zeuge daran erinnert, dass ihn der Junge mit 14 Jahren zum Thema HIV befragt habe. Tatsächlich hatte das Opfer Angst, sich beim ungeschützten Missbrauch mit dem Virus infiziert zu haben.

Gericht: Angst des Opfers vor Kinderheim ausgenutzt

Der Angeklagte habe zwar keine körperliche Gewalt angewandt, aber die Angst des Opfers vor dem Kinderheim ausgenutzt, sagte die Vorsitzende. Strafmildernd habe gewirkt, dass der Angeklagte damals nicht vorbestraft war. Strafschärfend sei gewesen, dass sich der Missbrauch über zweieinhalb Jahre zog. Die Strafkammer folgte dem Antrag von Staatsanwalt Werner, der ebenfalls fünf Jahre Haft beantragt hatte. Verteidiger Marco Warias plädierte hingegen auf Freispruch.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.