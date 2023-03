Crystal in Garage versteckt: Lange Haftstrafe für Thüringer Drogenhändler

Gera. Das Landgericht Gera hat einen 45-Jährigen verurteilt. Im Prozess gab er Einblicke in die hiesige Drogenszene.

Das Landgericht Gera hat am Donnerstag einen 45-Jährigen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte im Prozess zwei Fälle des Drogenhandels gestanden.

Die Polizei hatte im September 2022 in seiner Garage am Lerchenberg in Altenburg eine Dose mit 311 Gramm Crystal und Utensilien für den Drogenhandel wie eine Feinwaage oder Tiefkühlbeutel gefunden. Bereits im April 2022 hatte er in seiner Wohnung an einen Abnehmer 14,7 Gramm Crystal verkauft. Der wurde wenige Minuten später erwischt und hatte die Ware im Genitalbereich versteckt.

Hoffnung auf mildere Strafe schon am ersten Verhandlungstag geplatzt

Vorm Prozess hoffte der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, darauf, mit einer Haftstrafe von vier Jahren davonzukommen. Weil er aber erheblich strafrechtlich vorbelastet ist und unter zweifacher Bewährung stand, kam eine solche Einigung nicht zustande.

Staatsanwältin Dana Pätzold beantragte eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten. Verteidiger Andreas Wiese plädierte auf vier Jahre und neun Monate Haft. Beide sprachen sich, wie von der forensischen Psychiaterin Helmburg Göpfert-Stöbe empfohlen, für eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt aus.

Unterbringung in der Entziehungsanstalt angeordnet

Die dritte Strafkammer unter Vorsitz von Heike Schwengber blieb mit den fünf Jahren Haft zwischen den Anträgen und wies den Angeklagten in die Entziehungsanstalt ein. Absolviert er die Therapie erfolgreich, kann er die Haftstrafe im aktuellen Fall deutlich verkürzen – es ist für ihn wohl die letzte Chance, doch noch ein straffreies Leben zu beginnen. Allerdings droht ihm ein weiterer Gefängnisaufenthalt wegen der gebrochenen Bewährungen.

Das Urteil des Landgerichtes ist noch nicht rechtskräftig.

