Doping-Prozess wegen Corona-Fall unterbrochen – Verteidiger positiv getestet

Ein Verteidiger im Münchner Doping-Prozess soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Das Gericht informierte am Donnerstag die Prozessbeteiligten, weil der für Freitag angesetzte Verhandlungstag abgesagt worden ist. Weitere Details wurden bisher nicht genannt.

Am Freitag sollte vor Gericht unter anderem die Auswertung ausgelesener Chat-Verläufe der Angeklagten besprochen werden. Dafür war eine Expertin geladen worden.

Fünf Thüringer angeklagt

Im Doping-Prozess um den Erfurter Arzt Mark S. sind insgesamt fünf Thüringer angeklagt. Ihnen werden das Anwenden verbotener Doping-Praktiken oder die Beihilfe dazu vorgeworfen. Für den am 16. September begonnenen Prozess sind bisher bis 21. Dezember 26 Verhandlungstage angesetzt.

Über den weiteren Prozessverlauf will das Landgericht München II jeweils aktuell informieren. Der nächste Verhandlungstag ist für den 7. Oktober angesetzt. Das Gericht befinde sich in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt München, heißt es in einer Erklärung.