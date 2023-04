Drogendealer erwischt: Polizei findet Maschinengewehr im Schlafzimmer

Gera. Ein Ostthüringer hat nicht nur mit Marihuana gehandelt, sondern auch verschiedene Waffen griffbereit. Besonders ein Fund überraschte.

Über den Fund in der Wohnung eines Drogendealers in Altenburg staunen die Polizeibeamten. Sie stellen nicht nur mehrere Langwaffen, einen Dolch und diverse Messer sicher, sondern auch ein Maschinengewehr. Der 38-jährige Bewohner ist deshalb am Landgericht Gera nicht nur wegen der Drogendelikte angeklagt, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Die Polizei hatte den arbeitslosen Beschichter observiert und sein Telefon abgehört. Es ergab sich der Verdacht einer Beschaffungsfahrt, so dass Einsatzkräfte sein Fahrzeug am 18. Oktober 2022 in Treben (Altenburger Land) kontrollierten. Der Angeklagte hatte 40 Gramm Kokain bei sich.

Luftgekühltes Maschinengewehr im Schlafzimmer

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am selben Tag fanden die Beamten gut 450 Gramm Marihuana, 985 Euro Bargeld und ein Waffenarsenal, darunter ein luftgekühltes Maschinengewehr vom Typ Zastava M53. Zwar protokolliert ein Schreiben, dass es sich nur um eine Demowaffe handelt. Eine Untersuchung durch Spezialisten ergab aber, dass diese durch den Tausch des Rohres zur scharfen Waffe wird.

Er sei ein Waffennarr und habe das Gewehr als Wandschmuck gekauft, lässt der Angeklagte über seinen Verteidiger Dirk Schwerd erklären. Er habe nicht gewusst, dass es wieder funktionsfähig gemacht werden könne, und sich auf das Zertifikat verlassen, dass es eine Demowaffe sei. Auch die übrigen Messer und Dolche seien nicht zur Verteidigung der Drogen bestimmt gewesen.

Handel mit Marihuana gestanden

Sein Leben sei nach der Trennung von seiner Partnerin außer Kontrolle geraten. Er sei schwer abhängig von Alkohol, Marihuana und Kokain gewesen. Er habe nicht mehr zwischen Wirklichkeit und Rausch unterscheiden können, nur durch Ziehen von Kokain sei er für kurze Momente klar geworden. Er habe für den Eigenbedarf zwei bis drei Gramm Marihuana täglich konsumiert, aber auch Handel getrieben, um seinen Konsum zu finanzieren.

Die erste Strafkammer hat vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

