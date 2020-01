Eichsfelder zahlt 900 Euro wegen Nötigung im Straßenverkehr

Der Vorfall klingt unglaublich und ist nach Auffassung des Heiligenstädter Strafrichters aber genauso auch passiert. Eine knapp 20-Jährige war im April 2019 auf dem Weg zur Arbeit nach Duderstadt. Weil Ferna komplett gesperrt war, gab es eine Umleitung über Leinefelde, Beuren, Breitenbach. Sie sei die Strecke in der Nacht zum ersten Mal gefahren, sagte die Zeugin vor dem Amtsgericht Heiligenstadt aus.

Dort musste sich ein 34-Jähriger wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Den späteren Angeklagten hatte die Geschädigte überholt. Das könnte der Auslöser für sein späteres Verhalten gewesen sein, sagte die Frau auf eine entsprechende Richterfrage. Danach habe er sie über eine Strecke von 25 Kilometern nicht in Ruhe gelassen. Er überholte trotz Gegenverkehrs. Er fuhr dicht auf, gab dabei Lichthupe. Er fuhr neben ihr. Bei einem dieser Fahrmanöver konnte sie ihn von der Seite sehen, sagte sie im Zeugenstand. Bei einem früheren Verhandlungstermin hatte sie noch gesagt, dass sie ihn nur von hinten gesehen habe und deshalb nicht erkennen konnte. Das habe sie aus Angst so ausgesagt, erklärte die Zeugin. Dieses Mal sei sie sicher, dass er es war. Die Aussage vor dem Amtsgericht dauerte lange. Immer wieder musste sie beschreiben, warum und woran sie ihn erkannt habe. Diese gegensätzlichen Aussagen veranlassten die Staatsanwältin, wegen zu vieler Zweifel einen Freispruch zu beantragen. Diesem Antrag schloss sich der Verteidiger an – seiner Meinung nach ist sein Mandant nicht überführt. Der hatte im Prozessverlauf geschwiegen. Doch der Strafrichter war von der geschädigten Zeugin absolut überzeugt. Hinzu kam, dass die Ehefrau des Angeklagten in der Nacht einer Polizeistreife bestätigt hatte, dass ihr Mann mit dem Auto, dessen Kennzeichen erkannt wurde, zur Arbeit unterwegs gewesen war und immer allein damit fahre. Der Eichsfelder wurde wegen Nötigung im Straßenverkehr zu 900 Euro Strafe verurteilt und focht das Urteil nicht an. Einen Berufungsantrag gab es dennoch: von der Staatsanwältin.