Eigentumsdelikte, Graffiti, Rauschgift, Straßenkriminalität in Jena

Jena. Innenminister benennt Schwerpunkte bei der Kriminalitätsbekämpfung - Unterschiede zu anderen Thüringer Orten

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Schwerpunkte der Jenaer Kriminalitätsbekämpfung für dieses und das kommende Jahr benannt. Es sind vier Punkte, die im Fokus stehen und mit denen sich Jena in Details von den anderen großen Thüringer Städten unterscheidet.

Meier benennt die Bekämpfung der Eigentumskriminalität, die Bekämpfung von Sachbeschädigungen durch Graffiti, die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität sowie die Bekämpfung der Straßenkriminalität als Schwerpunkte. Dabei sollen eine konsequente Strafverfolgung und eine „stets lageangepasste polizeiliche Präsenz“ die Begehung neuer oder fortgesetzter Straftaten verhindern und so das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken.“ Das Jenaer Spezial-Thema Graffiti zum Beispiel ist in Gera kein besonderer Schwerpunkt. Im Gegenzug wird die Bekämpfung der Gewaltkriminalität „durch konkurrierende Jugendgruppierungen“, wie es zum Beispiel in Gera eine Hauptaufgabe ist, so konkret nicht für Jena benannt.

6800 Straftaten in einem Jahr

Die AfD hat das Thema im Rahmen einer Kleinen Anfrage im Thüringer Landtag aufgerufen. Dabei fragte ihr Abgeordneter Ringo Mühlmann für alle Städte und Kreise auch nach besonderen Kriminalitätshotspots. Für Jena lautete die Antwort Maiers: „Saisonbedingt kommt es in den Sommermonaten im Stadtzentrum einschließlich der dortigen angrenzenden Parkanlagen zu temporären Anstiegen der Deliktzahlen der Straßenkriminalität. Diesen Entwicklungen wird bei Bekanntwerden mit intensiver offener polizeilicher Präsenz in Verbindung mit einem erhöhten polizeilichen Kontrolldruck entgegengewirkt.“

Die Zahl der erfassten Straftaten lag in Jena stadtweiter bei 6800, was 180 mehr sind als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote lag im Jahre 2022 bei 58,9 Prozent. Die zahlenmäßig größte Straftat waren Diebstähle mit 1825; es folgen Vermögens- und Fälschungsdelikte (1118) sowie Rohheitsdelikte (1100).

Ein vollendeter Mord in Jena

Unter den erfassten Straftaten sind fünf, bei denen der Täter mit Schusswaffen drohte oder diese einsetzte. Und es gab in Jena vier Straftaten gegen das Leben, darunter einen Mord, wobei der Statistik zur Person des mutmaßlichen Täters nur zu entnehmen ist, dass es sich um einen Mann nichtdeutscher Herkunft handelt. Thüringenweit wurden 2022 der Polizei sieben Mordfälle bekannt. Der einzige vollendete war der in Jena.

Abgefragt wurde von auch der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger auch an der Gesamtzahl der Straftaten. Er lag, wenn die ausländerrechtlichen Verstöße rausgerechnet werden, die von Deutschen nicht begangen werden können, im Jahre 2022 bei 21,7 Prozent (Vorjahr 21,5 Prozent). Der Ausländeranteil an Jenaer Einwohnerzahl Betrug zum Ende des Vorjahres 10,6 Prozent (Vorjahr 10,1 Prozent).

Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) bewertet es positiv, wenn diese Zahlen transparent gemacht werden, weil die Sicherheit ein viele Bürger bewegendes Thema sei und die Politik hier auch reagieren müsse. Verallgemeinerungen seien jedoch schwierig. Er hob die enge Zusammenarbeit hervor, die es zwischen Polizei und Ordnungsbehörde der Stadt auf vielen Ebenen gebe und die bis zum Abgleich der Dienstpläne reiche.

Nachgefragt wurde im Landtag auch, ob die Kriminalitätsstatistik wegen der Corona-Pandemie Besonderheiten für Jena ausweise. Hierzu sagte der Innenminister, es liegen keine belastbaren Daten und Erkenntnisse vor. Bei den Rechtsverstößen im Corona-Zusammenhang mit habe es sich in erster Linie um Ordnungswidrigkeiten gehandelt, welche nicht in die Straftaten-Statistik eingingen.