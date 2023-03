Atanas L. (gepixelt) mit seinem Verteidiger, Volkmar Kölsch: Der 36-Jährige muss sich in einem Sicherungsverfahren vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt verantworten, weil er Ende August des Vorjahres in Apolda ein Haus in Brand gesteckt haben soll. Bei dem Feuer starben vier Menschen, mindestens 14 weitere wurden teils schwer verletzt.