Geldautomat in Jena gesprengt: Täter akzeptiert Strafe wegen doppelter Detonation

Gera. Eine schnelle Polizeistreife hat geholfen, ein Verbrechen zumindest zum Teil aufzuklären. Eine große Menge Geld blieb am Tatort zurück.

Der Täter einer Automatensprengung in Jena-Lobeda hat das Urteil des Landgerichtes Gera akzeptiert. Bis zum Freitag war kein Revisionsverlangen beim Gericht eingegangen, womit das in der vergangenen Woche gesprochene Urteil Rechtskraft erlangt.

Die dritte Strafkammer des Landgerichtes hatte den 26-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte im Prozess eingeräumt, an dem Verbrechen im Stadtteil Lobeda beteiligt gewesen zu sein. Mit zwei dem Gericht unbekannt gebliebenen Mittätern war er aus den Niederlanden nach Jena gereist, um dort gezielt einen Geldautomaten zu sprengen.

Großteil der Beute von 180.000 Euro am Tatort zurückgelassen

Bestimmte Automatengenerationen machen es den vor allem in den Niederlanden ansässigen Banden leicht, ans Geld zu kommen. Doch im Jenaer Fall mussten die Täter den Großteil der Beute, weit über 180.000 Euro, zurücklassen, weil die Polizei sie auf frischer Tat ertappte. Eine Streifenbesatzung traf kurz nach den beiden Sprengungen in der Karl-Marx-Allee ein.

„Ich bin mit gezogener Waffe ausgestiegen“, berichtete ein 33-jähriger Polizeiobermeister vom Einsatz am 11. November 2022. Er verfolgt einen Täter, der hinter das Einkaufszentrum rannte, aber plötzlich umkehrte. „Aus Gründen der Eigensicherung bin ich nicht auf ihn draufgegangen“, sagte der Polizist, der einen Warnschuss abgab und dann viermal vergeblich versuchte, das hintere Rad des Fluchtfahrzeuges zu treffen. Der Täter raste mit dem Audi RS 6 in Richtung Autobahn und wurde in den Tunneln bei Jena zweimal mit Tempo 200 geblitzt.

Verteidiger Christoph Pawlowski mit dem 26-jährigen Angeklagten beim Prozess in Gera. Foto: Tino Zippel

Täter mit Polizeihubschrauber im Versteck ausfindig gemacht

Der nun Verurteilte hingegen hatte sich unter einem Balkon versteckt. Die Besatzung des Thüringer Polizeihubschraubers machte ihn mit einer Wärmebildkamera ausfindig, so dass Kollegen am Boden ihn festnehmen konnten. Er war geständig und nannte als Tatmotiv unter anderem, dass er das Geld für die Hochzeit mit seiner Freundin brauchte.

Einst auf dem Weg zum Politiker, nun wegen diverser Delikte zu Haftstrafe verurteilt