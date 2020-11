Haftstrafe nach tödlichem Autokauf

Am Landgericht Gera ist am Freitagnachmittag ein Mammutprozess zu Ende gegangen. Nach elf Monaten Verhandlung wurde Samuel S. schuldig gesprochen – das Urteil: drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Betrug. Die Kosten des Verfahrens übernimmt allerdings die Staatskasse. Angewendet wurde Jugendstrafrecht.

Als Oberstaatsanwalt Ralf Mohrmann im Januar die Anklage verlesen hatte, drohte dem Beschuldigten weit mehr Ungemach. Denn die Staatsanwaltschaft ging von Mord aus. Richter Harald Tscherner sagte in der Urteilsbegründung elf Monate später aber: „Wir haben keine Hinweise darauf, dass zu einem Tötungsvorsatz zu kommen.“

Das Verfahren, das dem Steuerzahler etwa 150.000 Euro kosten wird, gegen den einst mitangeklagten Bruder Alex S. war zwischenzeitlich abgetrennt worden. Er erhielt wegen Betruges eine Bewährungsstrafe. Für den jetzt verurteilten jüngeren der beiden Brüder geht es zurück ins Gefängnis.

Die Nebenklage hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert

Nahezu alle Prozessbeteiligten akzeptierten das Urteil der 9. Strafkammer – bis auf einen Nebenkläger, der selbst nicht anwesend war. Sein Verteidiger erklärte, dass er zunächst mit seinem Mandanten sprechen müsse. Die Nebenklage hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert, die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft verlangt.

Im Mai 2017 hatten, so stand es in der Anklage, die beiden Männer einem damals Mann und dessen Sohn vorgegeben, bei der Vermittlung eines Autos einen günstigeren Preis aushandeln zu können. Die Kaufinteressenten übergaben den beiden Männern 14.500 Euro und die flüchteten. Als die Geprellten die Flucht bemerkten, sprangen sie auf die Motorhaube, hielten sich daran fest, um die Flucht zu unterbinden. Der Fahrer des Wagens, am Steuer saß Samuel S., versuchte, die beiden Männer von der Motorhaube abzuschütteln. Der 68-Jährige fiel herunter und starb später an den erlittenen Verletzungen.

