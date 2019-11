Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kindermörder misshandelt: Prozess wegen Gewalt im Gefängnis

Zu Prozessbeginn gegen einen Mann, der im Gefängnis in Tonna einen Mithäftling misshandelt haben soll, hat der Angeklagte geschwiegen. Er wolle sich zunächst nicht äußern, sagte der 38-Jährige am Freitag vor dem Landgericht Erfurt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war der Mann Teil einer vierköpfigen Gruppe, die 2014 einen anderen Häftling mit Schlägen und Tritten so schwer verletzte, dass das Opfer Prellungen und einen Knochenbruch erlitt.

Die Angreifer hätten gewusst, dass der Gefangene wegen der Tötung eines Kindes verurteilt worden sei, sagte der Staatsanwalt. Deshalb hätten sie den Mann in seiner Zelle aufgesucht. Der Angeklagte habe den Gefangenen mindestens 15 Mal mit der Faust geschlagen und ihn getreten. Nach der Misshandlungen hätten die Angreifer ihr Opfer noch ins Bad bringen wollen, sagte der Staatsanwalt. Das sei ihnen aber nicht gelungen. Dabei habe der Angeklagte dem Mitgefangenen mehrfach gedroht, ihn umzubringen.

Zunächst keine Reaktion auf Alarmknopf

Der Angegriffene gab an, er wisse zwar nicht mehr genau, wer ihn damals wie oft geschlagen und getreten habe. Der Angeklagte sei aber derjenige gewesen, der ihm am häufigsten und am härtesten zugesetzt habe. Er machte schließlich auch der Thüringer Justiz Vorwürfe. Er habe während des Übergriffs mehrfach auf einen Alarmknopf in seiner Zelle gedrückt. Dieser habe aber erst nach Ende des zehn bis fünfzehn Minuten dauernden Angriffs funktioniert. Mitarbeiter des Gefängnisses seien zu Hilfe gekommen.

Der Mann wirkte ängstlich, beantwortete Fragen nur ganz kurz. Zu Beginn erklärte er, er wolle eigentlich keine Angaben machen. Erst als der Vorsitzende Richter ihm sagte, er habe kein Aussageverweigerungsrecht und solle statt des Angeklagten die Richter ansehen, begann er. Der Angeklagte dagegen tippte während der Aussage des Mannes auf seinem Handy.

Nach Angaben des Staatsanwaltes sind drei der vier Angreifer bereits verurteilt. Dem in diesem Verfahren Angeklagten wirft die Behörde noch weitere Gewalttaten im Gefängnis gegen Mithäftlinge sowie die Beleidigung von Justizwachtmeistern vor. Auch diese Taten sollen sich 2014 ereignet haben.

Der nächste Verhandlungstermin ist für den 26. November angesetzt.