Drei Fragen an eine Expertin Kontaktlose Zustellung: Paket im Hausflur ist ein No-Go

Düsseldorf Auch während der Corona-Pandemie müssen Pakete an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Viele Zusteller setzen dabei auf kontaktlose Zustellung. Doch was, wenn es dabei Probleme gibt?