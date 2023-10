Trauer um ein Baby in Pößneck.

Kriminelles aus Ostthüringen: Baby in Pößneck an Folgen von Verbrühung gestorben

Pößneck. Ein Fall, der die Region bewegt: Die Staatsanwaltschaft Gera muss über eine Anklage gegen die Eltern entscheiden.

Vor einem Jahr erschreckte die Meldung, dass ein Baby in Pößneck an den Folgen einer Verbrühung gestorben ist, die Menschen in der Region. Tatverdächtig sind die Eltern, die die Verletzungen nur notdürftig selbst versorgt haben sollen, nicht aber zum Arzt gegangen sind.

Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden läuft noch und soll bald zum Abschluss gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft Gera wagt noch keine Prognose, ob es zu einer Anklage kommt. Unter anderem wurde untersucht, ob die Eltern im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben. Das Landgericht Gera hatte die zunächst verhängte Untersuchungshaft aufgehoben.

Anklage gegen Fan des FC Carl Zeiss Jena erhoben

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen einen 22 Jahre alten Fan des FC Carl Zeiss Jena erhoben. Er soll bei einer Polizeikontrolle eine halbleere Getränkedose in Richtung der Beamten geworfen habe. Laut Staatsanwaltschaft Berlin sieht sie die Tatvorwürfe des Landfriedensbruches, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung als gegeben. Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten.

Die Blau-Gelb-Weiße Hilfe hatte nach der Kontrolle im Hauptbahnhof Berlin auf der Anreise zum Auswärtsspiel gegen Lichtenberg 47 von „brutaler Polizeigewalt“ gesprochen.

Vorwurf: Mehrfach ohne Führerschein gefahren

Eine Saalfelderin, die nun im Saale-Orla-Kreis wohnt, stand wegen des Vorwurfs des Fahrens ohne Führerschein vor dem Amtsgericht in Pößneck. Zweimal soll sie gefahren sein, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Doch vor Gericht zeigte sich, dass die Sache kompliziert ist.

Ein Berufskraftfahrer aus Halle hatte sich im Jahr 2021 bei zwei Speditionen vorgestellt, darunter einer in Neustadt an der Orla. Der 44-Jährige bekam sofort einen Arbeitsvertrag und verlangte einen Vorschuss von 300 Euro. Jenen bekam er ausgezahlt und wurde nie wieder gesehen. Vor Gericht sagte der 44-Jährige, das Geld sei nur die Aufwandsentschädigung für das Vorstellungsgespräch gewesen.

Landgericht Gera kommt bei Strafverfahren nicht hinterher

Am Landgericht Gera stauen sich die Strafverfahren. Mehrere Kammern des Gerichts haben eine Überlastung angezeigt. Deshalb hat nun das Präsidium des Landgerichtes reagiert und organisiert um. Richter, die zuvor im Zivilbereich eingesetzt worden sind, sollen die Arbeit einer Strafkammer übernehmen, damit die Kollegen mehr Zeit für bereits aufgelaufene Verfahren haben.

