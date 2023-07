Kriminelles aus Ostthüringen: Gleich drei Tötungsverbrechen beschäftigten die Ermittler

Schleiz. Im Saale-Orla-Kreis, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und wohl auch im Saale-Holzland-Kreis haben sich Tötungsdelikte ereignet.

Auf Tötungsdelikte stehen die höchsten Strafen für die Täter. Aktuell ist ein Verfahren am Landgericht Gera anhängig: Einem Mann aus dem Saale-Orla-Kreis wird vorgeworfen, seinen Vater umgebracht zu haben.

Der Prozessauftakt in dem Fall findet am Dienstag statt. Verantworten muss sich ein zum Tatzeitpunkt 35-Jähriger, der im gemeinsam mit seinen Eltern bewohnten Haus Feuer gelegt haben soll. Seine Eltern wurden durch die Tat schwer verletzt. Während sein Vater an den Folgen verstorben ist, erwachte seine Mutter nach drei Monaten aus dem Koma. Auf Totschlag steht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren.

Spezialuntersuchung nach Fund von Kinderleiche

Im Fall einer in Bad Blankenburg gefundenen Kinderleiche laufen die Ermittlungen noch. Polizeikräfte hatten im Januar die Leiche in einem Garten ausgegraben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gera laufen die rechtsmedizinischen Spezialuntersuchungen noch. Im Tatverdacht steht der Lebensgefährte der Mutter, aber auch gegen die Frau wird ermittelt.

Ein Tötungsverbrechen vermutet die Kriminalpolizei auch in einem Vermisstenfall aus Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis. Seit 33 Jahren fehlt jede Spur von Ines Heider. In dieser Woche hat sich die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ der Sache angenommen. Während der Sendung seien 30 Anrufe eingegangen, von denen sechs tatsächliche Hinweise zum Fall enthielten, teilte Daniel Müller von der Landespolizeiinspektion Jena mit. Auch im Hintergrund während der Live-Sendung am Mittwochabend seien Maßnahmen gelaufen, um einen möglichen Täter aus der Reserve zu locken.

Geldstrafe statt Freiheitsstrafe verhängt

In dieser Woche hat das Amtsgericht Rudolstadt einen Drogendealer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 23-Jährige war bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Dennoch verzichtete das Gericht auf die von der Staatsanwaltschaft geforderte, zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe.

Ein 20-Jähriger aus Unterwellenborn hat am Schöffengericht am Amtsgericht Rudolstadt den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes gestanden. Er hatte im Alter von 18 Jahren zweimal Geschlechtsverkehr mit einer Zwölfjährigen. Sie habe älter ausgesehen und der Verkehr sei einvernehmlich gewesen, sagte der Angeklagte. Warum die Strafe äußerst mild ausfällt

• Prozess wegen Unfallflucht im Saale-Orla-Kreis

• Aus dem Alltag eines Ostthüringer Strafrichters: „Ich erwarte keine Dankesschreiben von Angeklagten“

• Wann ist eine Bewährungsstrafe möglich – und in welchen Fällen ist das ausgeschlossen?

• So wird festgelegt, welcher Richter in welchem Strafverfahren entscheidet