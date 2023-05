Kriminelles aus Ostthüringen: Pizza Hawaii und ein Wutausbruch beim Urteilsspruch

Die Auslieferung einer Pizza Hawaii führte zu einem traumatischen Erlebnis – alle Hintergründe in unserer aktuellen Folge Kriminelles aus Ostthüringen.

Gera. Die Kriminalfälle der Woche: Bei einer Urteilsverkündigung nach einem Raubüberfall kommt es zum Eklat.

Ein Freispruch, wüste Beschimpfung und eine krachende Saaltür: Ein Prozess am Landgericht Gera ist in dieser Woche mit großen Emotionen zu Ende gegangen.

Die erste Strafkammer hatte den Überfall auf einen Pizzaboten verhandelt. Er war in Altenburg in ein abgelegenes Gewerbegebiet gelockt und überfallen worden. Am Tatgeschehen hatte die Kammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf keinen Zweifel. Auch ging das Gericht mit 60 bis 70 Prozent Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Angeklagte der Täter war. Aber es blieben trotzdem Zweifel.

Wiedererkannt an der Stimme: Doch das Gericht fürchtet Suggestion

Das Opfer will den Täter an der Stimme erkannt haben, weil dieser sich vorher schon mehrfach Pizzen hatte liefern lassen. Doch die Strafkammer irritierte, dass der Mann zunächst von einem Bauchgefühl sprach, sich mit der Zeit aber immer sicherer äußerte. Sie sah die Gefahr der Suggestion, zumal sich ein Mitarbeiter des Lokals als Hilfspolizist aufgespielt hatte. Als der Vorsitzende das Urteil begründete, verließ der Überfallene schreiend den Saal. Doch auch das Verhalten des Angeklagten an den Tagen nach dem Überfall war merkwürdig.

Nach einer schweren Körperverletzung muss ein 35-Jähriger aus Saalfeld für dreieinhalb Jahre in Haft. Er hatte sein Opfer schlimm zugerichtet. Der 59-Jährige lag auf der Intensivstation im Koma, musste fünf Monate im Krankenhaus bleiben und die Hälfte der Zeit künstlich ernährt werden. „Es war alles gerissen und gebrochen, was gerissen und gebrochen sein kann“, sagte der Nebenklage-Vertreter im Plädoyer.

Sexualstraftäter muss mit deutlichem Strafnachschlag rechnen

Vier Jahre muss ein Mann aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Haft. Er hatte seine Nachbarin schwer sexuell missbraucht. Vor Gericht sagte der Angeklagte, dass sich die Zwölfjährige in ihn verliebt habe. Weil er aber nicht alle drei angeklagten Fälle einräumen wollte, sondern nur zwei, droht ihm nun ein weiterer Prozess. Der Vorsitzende Richter deutete an, dass die Strafe deutlich steigen könnte.

Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen einen 56-jährigen Angeklagten. Foto: Tino Zippel

Ein Pädophiler aus dem Landkreis Greiz hatte versucht, an Nacktbilder von Kindern zu gelangen. Er kontaktierte sie über das Computerspiel Fortnite. Die neunte Strafkammer des Landgerichtes Gera verurteilte ihn zu zwei Jahren Freiheitsstrafe und setzte diese zur Bewährung aus.

Dreiste Diebe in einem Windrad im Altenburger Land

Gleich mehrere Einbrüche in Windräder legte die Staatsanwaltschaft zwei Männern zur Last. Sie sollen aus den Windenergieanlagen wertvolle Kupferkabel entwendet und so ihren Drogenkonsum finanziert haben. Sie haben sich nicht nur selbst in Lebensgefahr gebracht, sondern laut Staatsanwaltschaft auch die Energieversorgung gefährdet. Diese Strafe hat das Gericht verhängt.

Der Supermarkt in Bad Köstritz war das Ziel eines Mannes aus der Ukraine, der sich auf der Durchreise befand. Der Angeklagte soll am 18. März sechs Flaschen Whisky und mehrere Tafeln Schokolade im Wert von 217,82 Euro unter seiner Kleidung versteckt haben. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, flüchtete er. Angeklagt ist die Tat als räuberischer Diebstahl.

Ein Erdbeerkuchen als Mordwerkzeug?

Bußgeld-Verfahren gegen AfD-Politiker aus Saale-Orla-Kreis eingestellt