Gera. Ein Fall von Behördenversagen steht heute an der Spitze der Kriminalfälle der Woche.

Strafverfahren offenbaren in manchen Fällen auch das Versagen von Behörden. Besonders schlimm ist dies, wenn Kinder zu Schaden kommen – so wie in einem aktuellen Fall, der in Gera am Landgericht verhandelt wird.