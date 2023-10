Kriminelles aus Ostthüringen: Was einen Bürgermeister auf die Anklagebank gebracht hat

Bad Lobenstein. Ein Berufspolitiker, ein Personalleiter und ein Ungelernter aus Ostthüringen mussten sich Strafverfahren stellen.

Über Hunderte Fälle hat Peter Hagen aus dem Amtsgerichtsgebäude in Bad Lobenstein berichtet. In dieser Woche saß der Reporter selbst als Beteiligter eines Strafverfahrens im Verhandlungssaal. Zum Marktfest im vergangenen Jahr hatte ihn der Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos) attackiert. Der OTZ-Journalist war gestürzt und verletzte sich – im Prozess war er Nebenkläger.

Gegen einen Strafbefehl legte der suspendierte Bürgermeister Widerspruch ein. Er bedauerte beim Prozess am Montag, dass der Reporter zu Fall gekommen war, will ihn aber nicht gestoßen haben. Der Reporter hatte den Bürgermeister im Gespräch mit Heinrich XIII. Prinz Reuß und dem AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum gefilmt, was dem Stadtoberhaupt offensichtlich gar nicht gefallen hat. Er stürmte auf den Journalisten zu, was auch im Video festgehalten war.

Prinz, der heute in Untersuchungshaft sitzt, mit dem Bürgermeister gefilmt

Der Prinz wurde wenige Monate später verhaftet. Er sitzt seit Dezember 2022 wegen des Verdachts, der Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung zu sein, in Untersuchungshaft. Hagen hatte schon lange in der Reichsbürgerszene recherchiert und wollte zum Marktfest 2022 herausfinden, warum der Bürgermeister den umstrittenen Adligen eingeladen hatte.

Trotz einer Vielzahl von geladenen Zeugen bleibt die Beweislage schwierig. Deshalb macht der Strafrichter schließlich einen Vorschlag: Das Verfahren gegen den suspendierten Bürgermeister wird gegen die Zahlung von 2000 Euro eingestellt. Geht das Geld bis Ende November beim Tierheim Schleiz ein, ist das Verfahren beendet.

Personalleiter aus Gera auf der Anklagebank

Auch ein Unfall kann Menschen auf die Anklagebank bringen. Die Staatsanwaltschaft Gera hat einem 47-jährigen Personalleiter aus Gera einen vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Nötigung vorgeworfen. Er soll zunächst einen Transporter auf der Autobahn bedrängt und später vor ihm zweimal scharf gebremst haben. Beim Ausweichen krachte der Transporter in einen Skoda. Der Personalleiter nannte beim Prozess in Bad Lobenstein einen Grund für seine Bremsmanöver – auch das Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt.

Der Angeklagte aus Jena sitzt in Untersuchungshaft und wird in den Verhandlungssaal gebracht. Foto: Tino Zippel

Nicht mit einer Verfahrenseinstellung, sondern mit einer längeren Zeit hinter Gittern, muss ein 37-Jähriger aus Jena rechnen. Gegen ihn hat ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. Der Mann ohne Berufsausbildung soll Prügel für einen Zeugen, der in einem Strafverfahren gegen ihn ausgesagt hatte, angekündigt haben. Weil dieser gewarnt wurde, soll er später den möglichen Tippgeber bedrängt haben. Er habe ihn so lange traktiert, bis selbst seine eigenen Hände blutig aufgerissen waren, heißt es in der Anklage.

