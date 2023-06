Verteidiger Volker Knopke berät sich in einer Pause mit seinem Mandanten Christian J.

Kuriose Gehhilfe in Jenaer Gerichtssaal: Blanker Hohn oder purer Zufall?

Jena. Ein Zeuge, der selbst im Fokus von Ermittlern steht, kommt mit einem ungewöhnlichen Gehstock zum Tierripper-Prozess. Worauf Staatsanwaltschaft und Verteidigung nun plädieren.

Peter M.* stützt sich auf seinem Gehstock ab, während er am Donnerstag (15. Juni 2023) durch den Gerichtssaal humpelt. Stöhnend setzt er sich auf den Zeugenstuhl. Den Stock stellt er zwischen seine Beine und umfasst mit beiden Händen den kunstvoll verzierten Knauf. Passend zur Verhandlung ist es ein Knauf in Form eines Pferdekopfes.

Christian J. muss sich am Amtsgericht Jena wegen Verstößen gegen das Tierschutz- sowie das Waffengesetz und Sachbeschädigung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, in sieben Fällen Tiere mit Jagdspeeren und Luftgewehren verletzt und getötet zu haben. Zudem ist er angeklagt, eine Schautafel im Forst beschädigt und den Haeckel-Stein beschmiert und angezündet zu haben.

Bereits zu Beginn des Prozesses wies J. die Vorwürfe von sich – bis auf die Brandstiftung am Gedenkstein. Verteidiger Volker Knopke merkte seitdem immer wieder an, dass Peter M., der beste Freund des Angeklagten, ebenso als Täter in Frage kommt. M. sei waffenaffin und bestellte nachweislich Waffen, die zu den Taten passen.

„Es war kein alltägliches Verfahren“

Justizbeamte führen Christian J. nach der Verhandlung aus dem Gerichtssaal. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thüringen

Ein ballistisches Gutachten ergab zuletzt, dass die im Oktober 2019 in Cospeda gefundenen Projektile nicht mit Waffen von M. verschossen worden waren – zumindest nicht mit denen, die bei einer Durchsuchung sichergestellt werden konnten. Weil die Verteidigung immer wieder Zweifel an der Aussage von M. und der Hauptzeugin Anne W.*, der Ex-Ehefrau des Angeklagten, hatte, wurden beide Zeugen am Donnerstag erneut vernommen, jedoch ohne nennenswerte neue Erkenntnisse zu liefern.

Nach über fünfmonatiger Verhandlung und 15 Verhandlungstagen halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Donnerstag ihre Schlussplädoyers, die rund zweieinhalb Stunden in Anspruch nehmen. „Es war kein alltägliches Verfahren“, sagt Staatsanwältin Sandra Bock und verweist damit nicht nur auf die Taten, sondern auch auf den Umfang der Beweisaufnahme.

Teilfreispruch und drei Jahre Freiheitsstrafe gefordert

Die Aussagen von Peter M. und Anne W. seien nach Bocks Auffassung glaubhaft und plausibel und könnten durch Ermittlungsergebnisse gestützt werden. Bock sieht es als erwiesen an, dass J. die ihm vorgeworfenen Taten begangen hat.

Einzig für die Tat im Juli 2019 in Münchenroda gebe es nicht genug Feststellungen, um J. zu überführen; davon sei er freizusprechen. Insgesamt hält Bock eine Freiheitsstrafe von drei Jahren für erforderlich.

Verteidigung plädiert auf Freispruch und Geldstrafe

Für die Verteidigung sei es ein reiner Indizienprozess, schließlich gebe es keine Spuren, keine DNA, keine Waffen. Knopke geht auf die zahlreichen Widersprüche ein und fordert Freispruch für J. und eine Geldstrafe für die Brandstiftung.

Der Anwalt verweist erneut auf die Ungereimtheiten in Verbindung mit Peter M. Zum Abschluss macht Knopke auf dessen Gehstock aufmerksam und fragt: „Was fällt dem Zeugen ein, meinen Mandanten so zu verhöhnen?“