Mädchen zum Sex erpresst: Erzieher erkennt Gerichtsurteil nicht an

Nach dem Urteil gegen einen Erzieher aus dem Raum Gera, der ein Mädchen nach Auffassung des Landgerichtes Gera mit intimen Fotos zum Sex erpresst hat, geht der Fall vor den Bundesgerichtshof. Nach Angaben aus dem Landgericht Gera hat die Verteidigung des 22-Jährigen Revision gegen den Urteilsspruch der neunten Strafkammer eingelegt. Jene hatte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt.

Bundesgerichtshof wird Urteil prüfen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird nach Vorliegen das schriftliche Urteil auf Rechtsfehler prüfen. Sollte es Unstimmigkeiten erkennen, wird das Verfahren zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer des Landgerichtes Gera zurückverwiesen. Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofes bleibt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Der heute 22-Jährige hatte ein 15 Jahre altes Mädchen im Landkreis Greiz zum Sex erpresst – zu dieser Überzeugung kam die neunte Strafkammer unter Vorsitz von Harald Tscherner. Zunächst hatte sich der Angeklagte intime Bilder von der Jugendlichen schicken lassen. Später gingen Nachrichten wie diese auf dem Handy von ihr ein: „Willst du riskieren, dass deine Mutti solche Bilder sieht. Antworte jetzt, wir treffen uns morgen Nachmittag.“ Bei vier solchen Treffen in den Jahren 2017 und 2018 habe der Angeklagte die Schülerin vergewaltigt. Sie zeigte ihn an, als er die Bilder in diesem Jahr erneut als Druckmittel für Sex einsetzte.

Gericht sieht Muster des Angeklagten

Dem Gericht waren weitere Fälle bekanntgeworden, in denen er andere Frauen auf ähnliche Weise belästigt hatte. „Das waren überlegte und geplante Taten. Er hat weiter gemacht, als er erwachsen war, hat sein Muster weitergedreht“, sagte der Vorsitzende Richter, dessen Kammer die Staatsanwaltschaft mit ihrem Urteilsspruch überboten hatte. Jene hatte viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidiger Stefanie Biewald und Andreas Bönisch plädierten auf zwei Jahre Jugendstrafe, ausgesetzt zur Bewährung.